Vecinos y colectivos de Noalla han recurrido a Patrimonio para solicitarle que obligue a restaurar el conjunto granítico del Con do Paxaro. Acompañan los escritos de imágenes de la zona antes de la actuación para defender su valro paisajístico natural.

“La roca en forma de ola que ha sido derruida constituía un valor en sí mismo, siendo este un lugar donde el oleaje es intenso y se practican deportes como el surf”, señalan en uno de los escritos ya presentados ante la Consellería de Cultura.

Consideran que las obras que está realizando Infraestructuras en la PO-308 y concretamente en las inmediaciones del Con do Paxaro podrían aún salvaguardar este conjunto modificando ligeramente la curvatura del trazado de la vía e incluso proponen estudiar “la reconstitución o reposición de la roca, cuyos fragmentos yacen en el enclave ya que la cultura gallega no puede permitirse denostar el valor de una roca tan pintoresca en un conjunto tan emblemático”.

A principios de semana, la queja formal en Costas propiciaba la paralización de forma cautelar de las obras por parte de la Consellería de Infraestructuras. Y es que además de considerar que se trata de un conjunto de un gran valor paisajístico natural, la eliminación de las piedras que le rodean podría conllevar efectos sobre el emblemático Con do Paxaro. A pesar de que el conjunto granítico, en principio, carece de protección o catalogación, el gobierno local también se sumó a la petición, solicitando a los técnicos de la Consellería que los aparcamientos que se habiliten en este margen de la carretera (en unos terrenos cedidos por la Comunidad de Montes de Noalla) respeten estas formaciones rocosas, una cuestión que se han comprometido a tener en cuenta. El presidente de la Comunidad de Montes de Noalla, Roberto Garrido, niega rotundamente que la retirada de esas piedras puedan provocar daños al Con do Paxaro y comprobó “in situ” el estado de las obras. “Nós somos os primeiros interesados en que no se afecte a O Con, pero os traballos non teñen nada que ver”, dijo. Garrido también señaló hace unos días que no entendía la polémica. “Agora móntase isto, pero cando o paxaro estaba destrozado, foi a comunidade de montes a que se encargou de reparalo”.

El mantenimiento de las rocas provocará una reducción en el número de aparcamientos previstos, unos 200. Sin embargo, esta última queja en Patrimonio podría afectar a la obra que la Infraestructuras está ejecutando en la Po-308- De hecho, los operarios paralizaron los trabajos en el enclave hasta nueva orden de la Consellería.