La Plataforma Veciñal de Sanxenxo entregó ayer en el registro municipal una propuesta en la que se insta a estudiar la aplicación de once bonificaciones en el recibo del IBI. Para ello el colectivo acompaña su planteamiento con la petición de una reunión urgente con representantes de toda la Corporación. “Este primeiro encontro ten como finalidade debatir os distintos puntos do documento adxunto e confirmar o compromiso adquirido por cada un dos grupos políticos municipais”, apunta la presidenta del colectivo, Mary Camiña.

El colectivo propone una bonificación en el IBI a lso inmuebles que csntituyan el objeto de una actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliario hasta un 90% en la cuota íntegra del impuesto. También proponen una bonificación para las viviendas de protección oficial. Para ellas proponen un descuento del 50% durante el plazo de 3 años.

También contemplan ventajas en el IBI para viviendas de alquiler social con hasta un 95% de cuota íntegra así como para familias numerosas, ya contemplada en la actualidad por el gobierno. En el documento también se recoge un IBI especial para cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, “dado que no noso concello cada día merma máis a superficie de terreo adicada ao sector primario,consideramos adecuado establecer unha bonificación do 95% da cota íntegra”.

La Plataforma Veciñal de Sanxenxo plantea una bonificación en el IBI para los inmuebles en los que se instalen sistemas de aprovechamiento de energía solar. “Proponse unha bonificación do 20% da cota íntegra do IBI, aos inmobles de uso residencial nos que se instalaron sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar”, apuntan.

También proponen una rebaja en el IBI porcreación de empleo. Se plantea “unha bonificación do 50% da cota íntegra do imposto para aqueles inmobles nos que se realicen actividades económicas nas que se incrementen o seu persoal medio durante o xercicio”.

Para las zonas carentes de un servicio básico municipal, el colectivo propone también una rebaja del IBI. Para los que carezcan de tres o más servicios, el 90%; para los de menos de dos, el 60% y para los de menos de uno, el 30%.

Para los bienes inmuebles que no se consideren solares por incumplimiento de las ordenanzas urbanísticas plantean hasta un 100% de revaja en el IBI. “Moitos dos terreos do concello de Sanxenxo que están catalogado como bens inmobles suxeitos ao IBI por estar en zonas consideradas como urbanas ou urbanizables segundo o PXOM do 2003, pero en realidade non son, a efectos reais, solares edificables debido a que carecen do requirido polas ordenanzas urbanísticas municipais para ser considerados como tales”, apuntan desde el colectivo vecinal.