Sanxenxo refuerza este año la iluminación navideña y supera los 253.000 puntos de luz

Sanxenxo inauguró ayer su alumbrado navideño con algunas novedades y un refuerzo de elementos decorativos en diferentes puntos del término municipal. El presupuesto asciende a 40.500 euros y destacó una bola de luminosa en la Praza dos Barcos cuyo interior es accesible. Para proceder al encendido se celebraron diferentes eventos en Sanxenxo, Portonovo y Vilalonga donde no faltó el chocolate y la música gracias a la colaboración de colectivos como Abiñadoira, Soalleira, Os Gatiños, Lembranzas, Os Cruceiros, As Mulleres Rurais A Candelaria y las ANPA O Cruceiro, la del CEIP Portonovo y la de A Florida. De hecho, contaron con un buen número de vecinos que no quisieron perderse la cita.

Detalles

Además de la bola de cuatro metros de diámetro, hay un árbol de 10 metros en Portonovo y otro de seis metros en Vilalonga. También se han adornado con iluminación los cuatro árboles de la Plaza Pascual Veiga y se colocaron siluetas de árboles de tres y dos metros de alto en las rotondas de Arnelas, Baltar, Portonovo, Vilalonga y Noalla. En la glorieta que da entrada a la Vía Rápida se instalaron guirnaldas de color blanco en los abetos y en las del Eroski y en Dorrón hay bolas luminosas.

La fachada de la Casa Consistorial luce el mensaje “Bo Nadal” y otros motivos luminosos y diferentes calles y vías del término municipal tienen estructuras con diferentes diseños en farolas y en suspensión (arcos de luz). Además se han instalado rótulos con la leyenda “Boas Festas” para dar la bienvenida a los conductores de la carretera de Pontevedra, en la que une Vilalonga con Cambados y en la de Noalla. Según fuentes municipales, este año se apostó por una “serie de mejoras respecto al año pasado como es el refuerzo de arcos en el centro de Vilalonga, en el paseo de Silgar y en Rafael Picó y entre la Vía Rápida y la rotonda de Arnelas”. En total, son 253.925 puntos de luz .