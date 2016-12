Los trabajos en As Salinas obligará a contactar con una quincena de vecinos lindantes con el vial en cuyos márgenes está prevista una actuación para acabar con las inundaciones.

El colectivo vecinal San Esteban ya dispone del listado de los propietarios de las parcelas y, en breve, iniciará las conversaciones para que los trabajos de los que se encargará la Comunidad de Montes se realicen lo antes posible. “Temos pendente unha conversa coa comunidade porque ao mellor non fai falla falar cos quince propietarios. Todo depende de por onde teñan que entrar as máquinas”, advierte el presidente del colectivo, Jose Carlos Arosa.

Los trabajos consisten en la limpieza de matorrales, vegetación, lodos y arenas que en la actualidad interrumpen el caudal de aguas en la zona, circunstancia que provoca la inundación frecuente del vial, dificultando su transitabilidad.

En concreto, se procederá a la limpieza longitudinal del margen sur del vial y la restitución del cauce natural de las aguas mediante la retirada de vegetación y tierras sedimentadas.

La actuación contempla también la limpieza y desatasco de las tuberías.

Cabe recordar que la actuación ha conllevado una extensa tramitación al encontrarse implicadas distintas administraciones. Y es que el vial, que une A Revolta con A Lanzada, está afectado por terrenos clasificados como suelo rústico de protección de Costas, por la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y suelo rústico de protección de espacios naturales y dentro de la Red Natura 2000, lo que ha requerido el beneplácito de Conservación da Natureza, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar; de la Consellería de Medio Ambiente; del departamento autonómico de Urbanismo y de Augas de Galicia.

Ahora gracias a un acuerdo entre la Comunidad de Montes y el colectivo vecinal se pondrá fin a una demanda histórica y a un problema de vecinos que transitan habitualmente por la zona.