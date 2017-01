Un impago de 12.000 euros, correspondientes a dos cuotas anuales, ha propiciado la expulsión de Sanxenxo de la asociación Villas Marineras de la que formaba parte desde hace más de 15 años. La decisión se tomó en una asamblea celebrada en Fitur en la que se encontraban representantes de Baiona, Ribadesella, Llanes, San Vicente de la Barquera, Santoña y Laredo y a la que el concejal de Turismo, Jesús Sueiro, no asistió.

La noticia saltó ayer a la luz a través de un comunicado del Partido Popular en el que califica de “muy grave” la expulsión y en el que exige una explicación pública del alcalde por la “bochornosa situación”. Los populares acusan también al concejal de Turismo de “haber ocultado” la decisión tomada el pasado 19 de enero. “Si el gobierno hubiera tomado la decisión de abandonar la asociación, que no es el caso, hubiera sido también un error. Pero que Sanxenxo sea expulsado es una vergüenza que mancha el prestigio turístico de Sanxenxo”, añaden.

El gobierno local salió ayer mismo a dar las explicaciones pertinentes sobre el asunto. En el comunicado, reconocen la deuda de las DOS anualidades. “Sanxenxo comunicó en una asamblea su intención de pago de las cuotas de 2015 y 2016, que no fueron abonadas todavía por cuestiones meramente burocráticas”. Pero censuran las formas empleadas por la presidenta y miembros de Villas Marineras ya que aseguran no tener constancia oficial de su salida forzosa. “Abordar esta cuestión no estaba recogido en el orden del día de la asamblea, tratándose finalmente a petición del municipio de Baiona, curiosamente gobernado por el PP, que pidió la expulsión de Sanxenxo, según le aclaró la gerente al edil de Turismo telefónicamente”, apuntan.

El gobierno considera “cuanto menos irregular” la forma de proceder de Villas Marineras, tomando una decisión de este calado sin comunicárselo al municipio interesado.

El primer contacto, apuntan desde el gobierno, entre Sanxenxo y Villas Marineras en esta legislatura se produce en enero de 2016. Desde entonces se convocan tres asambleas. El edil de Turismo, Jesús Sueiro, asiste a dos, en Ribadesella y en Llanes y falta a la de Madrid por coincidir con la presentación en Fitur de la Ruta del Padre Sarmiento. En otra asamblea, según fuentes municipales, Sanxenxo ya transmite a la gerente el descontento con el funcionamiento de Villas Marineras y propone en asamblea elaborar un Plan Estratégico de Turismo tras explicar la experiencia tanto local como de la Mancomunidad de O Salnés. En esa misma reunión Jesús Sueiro explica la necesidad de mejorar la operatividad acciones de promoción, teniendo en cuenta que la cuota por pertenecer a este club es de 6.000 euros.

El divorcio a estas alturas entre Villas Marineras y Sanxenxo parece irremediable.

El PP dice que “el gobierno tripartito nunca ha tenido una estrategia turística clara”

El Partido Popular considera que la expulsión demuestra que el tripartito es el “peor” gobierno que ha tenido Sanxenxo. “Un gobierno que nunca ha tenido una estrategia turística clara y que de seguir así va a tirar por la borda el trabajo realizado durante muchos años para posicionar a Sanxenxo como un destino y una villa marinera de calidad”, señalan. Los populares censuran las apariciones públicas de Sueiro. “Al concejal le gusta mucho salir en la foto, pero tiene fama de poca dedicación a sus obligaciones, pese a que cobra 21.600 euros por dedicarle 20 horas semanales. Un concejal que durante dos años consecutivos no ha dudado en viajar, acompañado del alcalde, a las ferias de Londres y Berlín; pero que, sin embargo, no encuentra ni tiempo ni dinero para atender sus compromisos como miembro de la Asociación de Villas Marineras”, critican. El Partido Popular exige una explicación pública del alcalde en la que aclare “cuáles son las razones por las que Sanxenxo se ha desentendido de sus compromisos y actividades en la Asociación de Villas Marineras y qué tipo de responsabilidades va a exigirle al concejal de turismo por la bochornosa expulsión de la que es el principal, pero no el único, responsable”. Suman a esta expulsión, la suspensión de la Festa da Raia o la pérdida de banderas azules.