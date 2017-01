La presidenta de Villas Marineras, Rosario Fernández, cargó ayer con dureza contra el Concello de Sanxenxo y su papel dentro del colectivo acusándole de “dejadez y de falta de interés”.

“Sanxenxo ha estado beneficiándose de la promoción nacional e internacional que se ha hecho desde la asociación sin aportar la cuota ni el trabajo correspondiente”, señala en un comunicado. Así, asegura que el acuerdo de dar de baja a Sanxenxo se tomó por “unanimidad” en la asamblea y puntualiza que no se realizó solo por el tema económico sino por su falta de colaboración. Entre algunos de los reproches esgrimidos por la presidenta de Villas Marineras está la ausencia de Sanxenxo en reuniones y comités técnicos “que han sido muchos y muy importantes en estos dos años” y su falta de respuesta y acción en algunos de los proyectos impulsados por el colectivo.

“Villas Marineras cuenta con una aplicación para móviles con audioguías que cada municipio se encargó de traducir al inglés, pero Sanxenxo es el único municipio que no lo ha hecho”, apunta. No solo eso, Fernández también censura la falta de respuesta de Sanxenxo en una importante actuación de accesibilidad a través de unos paneles en Braille. “. La ausencia del alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita, y la falta de representación municipal en los dos premios de Villas Marineras incomoda también a la presidenta. “En el Día Villas Marineras de Llanes del 2016, no se colaboró, tal como sí hicieron otros ayuntamientos siguiendo la decisión tomada en la asamblea”. La falta de respuesta del equipo técnico también es motivo de queja. “Los requerimientos de información y envío de fotos para participar en la promoción no son contestados y el trabajo realizado en redes sociales ni siquiera es compartido por la oficina de Turismo”.

Por su parte, el Concello de Sanxenxo dio ayer por rotas las relaciones con Villas Marineras y anunció el envío de una queja formal al colectivo por su expulsión sin una comunicación previa, pero sin solicitar la reversión de su baja. “Sanxenxo quiere que quede constancia oficial y por escrito del malestar que esta forma de proceder, sin precedentes en la historia de Villas Marineras, ha provocado en el municipio”, señalan fuentes municipales.

En su escrito, el concejal de Turismo adjunta a la presidenta de Villas Marineras copias de varias actas anteriores en las que se puede ver como en enero de 2015 se propone al Concello de Culleredo congelarle la cuota hasta que mejore su condición financiera para que la falta de pago no sea un motivo para abandonar la asociación. Con anterioridad, en enero de 2011, a Ribadeo, Bermeo y Hondarribia se hace constar en acta la reclamación por escrito del pago de las cuotas, advirtiéndoles de que no hacerlo supondría que la baja en el colectivo. “¿Qué ha pasado con Sanxenxo? ¿Por qué no se ha seguido el mismo protocolo?”, apuntan desde el gobierno.

Finalmente, el Partido Popular volvió a criticar ayer al gobierno. “Ahora resulta que la expulsión responde a una conspiración del Concello de Baiona, gobernado por el PP, en contra del tripartito de Sanxenxo. Estotiene un nombre y se llama “excusa paranoica”, apuntan.

Los populares inciden en que el alcalde debe comparecer públicamente para explicar lo sucedido y “ofrecer argumentos más convincentes y reconocer los errores cometidos”.