La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, compareció ayer en el Parlamento gallego para responder a las preguntas del diputado de En Marea, Marcos Cal, sobre las obras que se están realizando en la PO-308 a la altura del Con do Cormorán.

El diputado de En Marea reprochó a la conselleira que se “están empleando Fondos Feder destinados supostamente á mobilidade sostible (carril peonil e ciclista) en construir aparcadoiros nunha zona protexida e sensible, paraxe dunar de A Lanzada protexida pola Rede Natura 2000, contravindo a lexislación de Rede Natura como ven sendo frecuente, promovendo un modelo de hormigon e de ladrillo que non respeta as paraxes naturais nin fomenta o transporte sostible”.

Vázquez que aprovechó su intervención para anunciar que la Xunta licitará en abril la segunda fase de la senda peatonal y ciclista, entre Soutullo y Major, y contratará este mismo año el trecho hasta Portonovo, señaló que la zona en la que se encuentra el Con do Paxaro es una “parcela illada do espazo natural protexido e carente dos seus valores e sen dunas”. Vázquez incidió que a pesar de que O Con do Cormorán carece de catalogación o de protección patrimonial o ecológica especial, “a Xunta, consciente da súa significación simbólica, en ningún momento preveu a súa retirada e co obxectivo de atender as demandas veciñais e de acometer os traballos atendendo, no posible, a todas as sensibilidades, buscouse unha solución”. Vázquez indicó que la Axencia Galega de Infraestruturas cuenta con las correspondiente autorizaciones tanto de la Dirección Xeral de Patrimonio como de la de Conservación da Natura para la obra. n