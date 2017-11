La segunda fase de las obras de Castelao afectará al tráfico rodado, pero no al peatonal

El Concello convoca hoy a los vecinos de la calle Castelado a una reunión en la Casa da Cultura para explicar el cronograma de las obras de mejora del segundo tramo del vial que darán comienzo el próximo lunes. Se trata de una intervención “urgente” que pretende mejorar la deteriorada tubería de esta carretera. El Concello, la empresa constructora y la Policía Local, tienen diseñado un detallado plan de trabajo para intentar que las molestias sean las mínimas para los residentes en este tramo del vial y para el pueblo en general. Las obras consistirán en el cambio de tubería por lo que se abrirá una zanja de tan solo medio metro pero será preciso el corte del tráfico rodado. Sin embargo, se recuerda que estas obras no afectarán al tránsito peatonal ya que las aceras no serán modificadas.



Para reducir la incidencia de estos cortes, está previsto acometer un primer tramo entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre, cuando las obras se concentrarán en la zona que va desde el cruce con Luís Casais al cruce de subida a As Bouzas. A partir del 2 de diciembre y hasta el 20 de ese mismo mes se comenzará con las obras desde la subida a As Bouzas y hasta el Ponte da Toxa. Se modificarán las direcciones de las calles Barqueiras, Irmáns Otero Goday y Lepanto para permitir el acceso de vehículos que también serán desviados por Entrehortas por lo que los problemas se concentrarán en los autobuses y vehículos pesados. Para reducir ese problema se ha hecho especial hincapié en concentrar el trabajo de la zona de As Bouzas durante el puente de diciembre ya que se reduciría la incidencia en el transporte escolar.

El Concello espera que los vecinos de Castelao acudan a la reunión prevista hoy a las 21 horas para poder detallar lo máximo posible el plan de trabajo y poder resolver dudas que se puedan plantear ante estas obras que permitirán mejorar el sistema de saneamiento de O Grove.