El Sergas adjudica la obra de reforma del centro de salud de A Illa por 342.000 euros

La Dirección Xeral de Recursos Económicos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha adjudicado las obras de reforma y ampliación del centro de salud de A Illa, en la Casa do Mar.

La actuación fue finalmente contratada por importe de 342.869 euros, a la empresa Copcisa SA, con un plazo máximo de duración de los trabajos de seis meses. Con estas actuaciones, se pasará de los 402 metros cuadrados actuales del ambulatorio hasta los 532, con lo que se ganarán 130.

Eso sí, las obras incluyen mejoras y no solo ampliación, con lo que se prevé actuar en una superficie total de 346 metros cuadrados.

Desde la Xunta de Galicia destacaron ayer que la actuación es “resultado dun acordo asinado entre a Consellería de Sanidade e o Concello de A Illa de Arousa para mellorar as condicións de accesiblidade do centro sanitario e favorecer unha maior independencia funcional dos actuais usuarios”.

Por su parte, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para que Sanidade devuelva la parcela cedida en su día junto al IES para la construcción del nuevo centro de salud, proyecto que finalmente fue desestimado por la administración autonómica.