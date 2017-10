El Sergas baraja dos opciones para ampliar el centro de salud de Baltar

El centro de salud de Baltar será ampliado. Un compromiso adquirido ayer por el gerente del CHOP, José Ramón Gómez Fernández, durante una visita a las instalaciones con el alcalde, Telmo Martín, y la edil de Servizos Sociais, Silvia Freire, en la que se abordó la necesidad de ampliar el centro de Salud de Baltar, después de que su última remodelación se realizase en 2001. Gómez Fernández desgranó dos posibles opciones, la primera pasaría por ampliar la actual sala de extracciones y dotarla de un nuevo acceso próximo a Urgencias y la otra opción sería hacer una nueva sala en el acceso principal del centro de salud.



Por su parte el Concello, se ha comprometido a revisar con los técnicos municipales la entrada principal al edificio, estudiando la posibilidad de instalar unas escaleras anexas al actual acceso para dar respuesta a una demanda vecinal. “Aunque la sanidad no es una competencia municipal, el gobierno considera una prioridad mejorar la atención sanitaria de los vecinos de Sanxenxo. Por eso nos vamos a preocupar del refuerzo sanitario de la temporada turística, pero especialmente del servicio que reciben los vecinos durante todo el año. Como hemos dicho en otras ocasiones sanidad, educación, y servicios sociales son prioritarios”, apuntan fuentes municipales. Otro de los asuntos abordados fue el servicio de Pediatría que cuenta en la actualidad con un especialista y un médico de familia con formación en puericultura. El alcalde ha solicitado al gerente del CHOP que se estudien medidas que, a medio plazo, permitan mejorar la consulta de Pediatría que en los últimos meses ha generado numerosas críticas y quejas de pacientes. Cabe recordar que el asunto llegó a manos de la Valedora do Pobo a través de la Federación de ANPAS O Con y la Plataforma Veciñal de Sanxenxo. Según datos aportados por Sanidad, en Sanxenxo cada consulta de pediatría tiene adscritos 1.150 niños menores de 14 años mientras que la ratio establece que no debe superar los 1.200 niños. En cuanto a la ambulancia medicalizada, que permanece en Sanxenxo entre el 1 de julio y al 31 de agosto, el alcalde, Telmo Martín, ha trasladado al gerente la necesidad de ampliar este periodo a los meses de junio y septiembre teniendo en cuenta que son meses de un gran crecimiento de la población. Por ejemplo, si en agosto hay en Sanxenxo más de 120.000 personas en septiembre y junio hay momentos en que se superan los 60.000 personas. En este sentido el gerente del CHOP ha remitido al 061 que es el departamento responsable de la distribución de las ambulancias medicalizadas.