Sindicatos y Concello logran sellar un acuerdo laboral hasta 2019

Tras cuatro meses de negociaciones, el gobierno, representado por Marcos Guisasola, en calidad de concejal de Personal, y la totalidad de los sindicatos con representación en el Concello (CCOO, CIGA, UGT, CSIF y RPLS) alcanzaron ayer por la mañana un acuerdo sobre el convenio colectivo y el acuerdo regulador para los años 2018 y 2019. Hay algunos aspectos del convenio que incluso llegan más allá del 2019.

El último convenio que se firmó en el Concello de Sanxenxo se hizo en 2005, la anterior etapa de Telmo Martín como alcalde. Finalmente, ha sido posible firmar un convenio colectivo y un acuerdo regulador para la entidad local, que incluye a la Policía Local y al Servicio de Emergencias, y el organismo Terra de Sanxenxo. El texto firmado abarca a más del 98% del personal del Concello, entre funcionarios y trabajadores laborales.

Ahora queda pendiente de la firma, la parte que corresponde a las empresas municipales, Nauta e Ínsula que comparten una base común con el convenio firmado, pero, al tratarse de empresas mercantiles, tienen sus propias particularidades. Así, las vacaciones, permisos y licencias serán iguales para todos los trabajadores que de una u otra forma dependen del Concello. La negociación dará comienzo el próximo miércoles.

El convenio incluye subidas de sueldo en función de los incrementos que contemplen los Presupuestos Generales del Estado, la consolidación del empleo que reconoce a todos los trabajadores laborales el carácter indefinido de sus contratos, se establecen criterios de productividad o gratificación y se reconoce la nocturnidad en el caso de la Policía y el Servicio de Emerxencias. Un plus que llevaban reclamando desde hacía años al Concello de Sanxenxo.

Además, contempla derechos laborales como la ausencia de cuatro días al puesto de trabajo por indisposición o la flexibilidad en la entrada y salida al trabajo para el cuidado de hijos o familiares al cargo. Estos son algunos ejemplos de las mejoras que contempla el documento firmado.

El gobierno está “muy satisfecho, por el acuerdo en sí, porque se ha logrado en cuatro meses lo que no se había conseguido en los últimos doce años”.

Desde la CIG, Dina Porral, señala que el texto “non supón melloras moi importantes dende o punto de vista laboral, pero polo menos agora todas estas cuestións e dereitos están recollidos por escrito”. Dina Porral echa en falta en eldocumento la posibilidad de “melloras salariais máis alá do que esixe a lei, pero de cartos non se puido falar nestas negociacións polo que nalgunhas cuestións a posibilidade de manobra estaba bastante limitada”.