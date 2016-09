Solicitan al Concello vigilancia en el polígono a raíz de los últimos vertidos

La junta de compensación del polígono de Nantes presentó ayer en el Concello de Sanxenxo un escrito en el que urge a la reparación del alcantarillado afectado por los vertidos de polvo de arena consecutivos en la zona. Consideran que son unos trabajos urgentes para frenar el deterioro de toda la red, pero también piden vigilancia en el parque para evitar que este tipo de situaciones se repitan. “

El presidente de la junta de compensación, Manuel Barbeito, explica que con el escrito se quiere dejar constancia de la preocupación que existe por este tipo de vertidos y se insta a denunciar los hechos ante los organismos pertinentes para tratar de dar con el infractor. “Non podemos permitir que unha persona utilice o polígono como o seu vertedoiro particular”, señala.

La junta de compensación cree que estos dos vertidos no han sido los únicos. “Hai xa seis meses que nalgunha ocasión notamos a auga algo turbia, cunha cor blanca, pero non lle demos importancia. Agora é xa evidente”, dice Barbeito.

Por el momento, no se tiene constancia del tramo de tubería afectado por el vertido, pero desde la junta de compensación advierten que podría ser un tramo amplio ya que se muestran convencidos de que se realiza a través de un camión cisterna debido a la gran cantidad de polvo vertido. “Os cartos do aval están aí para utilizar e actuar o antes posible. O Concello incautou o aval hai xa cinco anos e é o que ten que asumir estes traballos”, explica el presidente de la junta de compensación.

Las multas por un vertido de este tipo pueden alcanzar los 6.000 euros e incluso puede conllevar penas de hasta dos años de cárcel. Y es que este tipo de residuos deben ser tratados por una empresa especializada y la firma que los genera, en este caso casi con total probabilidad un aserradero de piedra, debe contar con todos los permisos y contratos que certifiquen su correcto tratamiento como responsable de los mismos.

La investigación para dar con el autor o autores del mismo está abierta y ya está en manos del Seprona.

El autor del vertido aprovechó la maleza que hay en la parcela próxima para realizar la descarga sin ser visto.

De ahí que los propietarios de las parcelas del polígono insten al Concello a incrementar los controles y la vigilancia del parque para evitar este tipo de incidentes. Cabe recordar que el parque ya ha sido objeto de robos en el mobiliario en distintas ocasiones que deberá ser repuesto una vez se acaben las obras y se recepcione el polígono.