Somos acusa al PP de “obstrucionista” tras la polémica en el último Pleno

Desde Somos Ribadumia acusaron ayer al PP local de “obstrucionista” a raíz de la controversia que suscitó el último Pleno, con una oposición popular que evitó apoyar tres mociones del gobierno por considerarlas estériles. Entre ellas, los conservadores evitaron prestar apoyo a la reclamación del Concello de Cambados en su lucha por ser sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas, lo que suscitó críticas estos días.

Desde Somos recuerdan a este respecto que la aspiración cambadesa, de conseguirse, “redundaría en beneficio de toda a xente da nosa comarca ligada ao sector do viño”. Por eso, y porque la sede en Cambados sería en su opinión “un exercicio de lóxica administrativa”, en Somos consideraron “sorprendente” la posición popular.

Velutina e inundaciones

Otra de las cuestiones criticadas ayer por la formación parte del tripartito es que el PP tampoco apoyase la petición a la Xunta de mayores medios para la lucha contra la avispa velutina. Consideran que se trata de un “drama medioambiental” tanto para apicultores como para la polinización de frutales, además de mantener un “estado de alarma social” pese a que la Xunta “ademáis de negar o evidente, mira para outro lado”.

Somos señala que solo en la localidad y en el año pasado se retiraron 350 nidos y hay “evidencias” de que la cifra seguirá aumentando en 2018. A pesar de ello, acusa al PP de Ribadumia de pretender “que se faga cargo do tema un corpo de voluntarios con dous traxes e unha pértiga e considere que a Xunta xa está facendo abondo. É vergonzoso e indignante”.

Lamentan, igualmente, que el Partido Popular hiciese “partidismo” y cerrase filas con la actuación de la Xunta y Augas de Galicia, “que ao non atender as súas responsabilidades no mantemento dos cauces fluviais, está sendo responsable” de inundaciones y desbordamientos que debe afrontar con medios propios el Ayuntamiento.

El líder de Somos, el teniente de alcalde Enrique Oubiña, concluía calificando de “falta de respecto” el que el PP saliese públicamente acusando al gobierno de “vago” tras aquel Pleno, “na súa liña de buscar broncas e titulares de prensa onde non os hai para ocultar a súa incapacidade política”, valoró el concejal. l