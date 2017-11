Somos: “Ninguén está obrigado a seguir no goberno se non quere”

Después de varios días de silencio y con una evidente crisis en el seno del gobierno el grupo municipal de Somos Cambados se pronunciaba ayer vía comunicado sobre la situación del cuatripartito. La formación liderada por Tino Cordal proclama su “lealdade” al pacto y confirma su asistencia a la reunión de mañana que, en todo caso, no contará con la presencia del edil de Pode, José Ramón Abal. A esta ausencia Somos no parece darle importancia (al igual que sus socios de PSOE y BNG) y censura abiertamente “calquera estratexia para desestabilizar e desgastar o goberno municipal” y apostilla que “no que non sobra ninguén, pero tampouco ninguén está obrigado a permanecer nel se non quere”. Una aclaración que podría interpretarse como una invitación a marcharse para aquellos que, como José Ramón Abal, parecen no sentirse cómodos con el resto de sus socios.



El tema económico

Somos Cambados incide en que “a nosa principal preocupación segue a ser a cuestión económica, sinaladamente o relativo ao control do gasto, pois o Concello está sometido a un plan económico-financeiro e debemos saír do mesmo o antes posible para poder continuar baixándolle os impostos aos veciños de Cambados”.

Cabe recordar que Somos es el encargado de gestionar la parte económica del gobierno y que las cuentas hechas públicas hace tan solo unos días por el edil Xurxo Charlín nada esperanzadoras no hicieron más que caldear los ánimos en las filas de Cambados Pode.

El comunicado de Somos es firme y apunta a que no serán ellos los que se vayan del gobierno. Es más, inciden en que “nunca abandonaremos as nosas funcións como representantes políticos dos cambadeses” y defienden que su lealtad al pacto será “ata o final”.

La formación lanza un mensaje a navegantes, sobre todo después de las duras acusaciones vertidas durante semanas por el edil de Pode, e incide en que “sempre mantivemos a tranquilidade, sendo responsables e non entrando en polémicas nin respondendo ás descalificacións recibidas, para intentar acadar unha solución consensuada”.

Por su parte José Ramón Abal manifestaba ayer que “nada cambiou” y que ninguno de sus socios se puso ayer en contacto con él para hablar sobre la situación.