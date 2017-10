Somos pide mayor cumplimiento del pacto pero descarta una ruptura

El nuevo viaje del alcalde de Ribadumia con la Mancomunidade, a Italia, fue comunicado con anterioridad a sus socios de gobierno. Por ello, en Somos se mostraban ayer más conciliadores, tras la polémica por la reciente expedición comarcal a Francia, que causó la primera crisis del tripartito.

El concejal de Somos, Enrique Oubiña, explicaba ayer que esta misma semana conversó con el regidor sobre los últimos acontecimientos. El edil y teniente de alcalde rebajaba la tensión de estos días y apuntaba a la continuidad del pacto. Eso sí, será necesario “seguir a falar” en las próximas fechas para hacer repaso de los acuerdos de gobierno. Porque su cumplimiento es el garante de la unión de la coalición, afirmó.

Así pues, reiteró que “hai certos puntos que non se están a levar a cabo”, al menos no con los tiempos que Somos estimaba. Aunque evitó concretar, afirmó que el documento del pacto “é público, pódese consultar” y comparar con lo hecho en lo que va de mandato, para que cada vecino saque sus propias conclusiones.

Afirma que será necesario una reflexión profunda sobre este tipo de viajes. Reconoció que el fomento del turismo es importante, pero su grupo también apunta al hecho de que el PP se haya rodeado de independientes y llaves de gobierno en estas expediciones.



Con el PP

Para echar más leña al fuego, ayer se divulgaron unas fotografías tomadas por la mañana, que mostraban a Oubiña compartiendo mesa en una cafetería con Salomé Peña y Luis Serantes (PP de Ribadumia). La filtración, enviada a los medios, no fue tomada por desinteresada y Oubiña, aunque sorprendido por la toma de unas imágenes que desconocía, restaba toda importancia al hecho. No ocultó que se había visto con los populares: “Non é a primeira vez”. Circunscribió el encuentro como una conversación más entre políticos, dentro de las relaciones normales entre grupos, surgida a raíz de la coincidencia de los tres en el Consistorio. Y acalló las voces críticas negando acercamientos al PP. Es más, señaló que Somos fue “o único grupo que dialogou co PP” tras las elecciones, para escuchar a todos, aunque la distancia ideológica los llevó a apoyar a IR.