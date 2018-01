Somos presenta una moción para pedir medidas contra los continuos cortes eléctricos

Somos Cambados llevará al próximo pleno una moción para instar a la Xunta a que tome medidas y exija una serie de condiciones a Fenosa para evitar los cortes en el suministro eléctrico cada vez que se producen temporales. En la capital del albariño hace unos meses que se producen constantes interrupciones del servicio y desde el grupo consideran que “se está tratando de trasladar á cidadanía que os cortes de luz son consecuencia normal do mal tempo”.

Su portavoz, Tino Cordal, espera obtener el respaldo del resto de grupos del cuatripartito y de la oposición. Y es que consideran que los motivos de estos fallos son otros y recuerda que la “responsable do monopolio natural da distribución en Galicia, e de maneira case única, é a compañía Gas Natural Fenosa Distribución” y que esta percibe al año un importe que se carga a los recibios de los usuarios. Según el edil, en 2016 ingresó por este concepto 715 millones de euros, “unha moi importante cifra que debería garantir un servizo de máxima calidade e seguridade”.

Para defender la moción, Somos se referirá a los meses de noviembre y diciembre de 2017 cuando estos temporales “previstos” y de “intensidade media”, según los meteorólogos, dejaron incidencias en toda la comunidad autónoma y, en el caso de Cambados, fueron más de 5.000 las personas afectadas y 7.000 en toda la comarca, respectivamente. “Estes inxustificados cortes provocaron innumerables e cuantiosos prexuízos persoais e económicos á cidadanía e ás empresas, agravados polo feito de que ademais adoitan implicar a caída da rede de telefonía e internet”, añadió.



Así las cosas, quieren que el Concello inste a la Xunta a que solicite a la empresa un informe anual desagregado de las inversiones a realizar en la red de distribución y con tiempo suficiente para hacer alegaciones y propuestas de mejora porque considera que hay una “falta de desenvolvemento e planificación dunha rede máis segura e redundante e de inversión suficiente para facelo posible, sobre todo no rural”. Del mismo modo detectan una “ausencia total de mantenemento preventivo” en la red y las servidumbres de paso de las líneas.

También piden que se implante un procedimiento estándar de reclamación de posibles indemnizaciones y un servicio de atención al usuario que ofrezca información detallada (comarcas, municipio, lugares, etc.) con previsiones de reposición del servicio, entre otras cuestiones, pudiendo ser por “whatsapp” o mensajes para que la ciudadanía pueda tomar medidas paliativas a tiempo. Asimismo, desde Somos quieren que se le exija contar con personal propio y estable a quién recurrir en lugar de “comunicarse de maneira desesperante cun robot” o depender de subcontratas que “tardan moito en intervir e non teñen capacidade”.