Somos Ribadumia exige en las cuentas de 2018 partidas para emergencia social y ayudas

Somos Ribadumia ha hecho público un boletín informativo en el que, además, avanzan las peticiones que exigirán a sus socios de gobierno en 2018, en atención a lo contemplado en el pacto y tras la última crisis del tripartito.

Los objetivos del grupo que lidera Enrique Oubiña pasan por incluir en los presupuestos de 2018 partidas que permitan hacer realidad algunos de los compromisos electorales de la formación que todavía no habían sido desarrollados.

Entre ellos, quieren aprobar una nueva “norma de emerxencia social”, una medida que “axude as persoas que peor o están pasando a chegar a fin de mes dignamente”.

Además, pretenden la aprobación de una línea de ayudas directas a la contratación, “porque necesitamos mellorar as cifras de paro no concello e que as empresas locais xeren emprego e o manteñan no tempo”.

Por último, quieren que también se aprueben bonificaciones fiscales y planes de apoyo a diferentes colectivos como familias numerosas, nuevos empresarios, emprendedores y autónomos.

En el boletín informativo también subrayan algunos de los pilares del grupo, dando cuenta de iniciativas llevadas adelante en materia de lucha contra la violencia de género, fomento de la transparencia, defensa de la sanidad pública y de los colectivos vecinales.

Adjuntan, a mayores, el último comunicado a raíz de la reciente crisis de gobierno, en el que ratifican el apoyo al tripartito siempre que se cumpla el pacto de gobierno y niegan tajantes ningún tipo de acercamiento que favorezca un ejecutivo del PP.