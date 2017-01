La suerte esquiva O Salnés y el Niño deja un único premio de 75.000 euros en Cambados

La comarca de O Salnés no ha tenido demasiada suerte este año con los sorteos navideños. El Gordo pasó de largo y el Niño siguió ayer el mismo camino, dejando únicamente algunos reintegros, pedreas y solo un premio de cierta contundencia en Cambados, donde se vendió un décimo de máquina del segundo premio valorado en 75.000 euros y cuyo propietario era todo un misterio.

El artífice fue nuevamente el restaurante Mar de Arousa que ya en el sorteo del Gordo vendió un décimo de un quinto. Su propietaria, María del Carmen Reboredo, rebosaba alegría. “Lo que quiero es dar premios. ¡Quién me diera haber dado algo más!”, exclamó.



boleto en mano

La noticia le cogió preparando la comida familiar de la jornada, pero no dudó en abrir las puertas del establecimiento para atender a los medios y a algún cliente que, décimo en mano, acudió a comprobar si tenía el número afortunado, pero sin suerte. También hubo quien aprovechó para echar una Primitiva. Y es que la entrega de premios siempre provoca un efecto llamada. “Ayuda a las ventas”, como reconocía la propia hostelera.

La atención mediática se centró en la capital del albariño pues fue el único lugar donde cayó un premio. En concreto, un décimo del número 95.379, correspondiente al segundo premio y vendido por máquina, con lo cual conocer al propietario es casi imposible. Ni sospechas tenía ayer la hostelera.

El restaurante solo vende por máquina y esto echa para atrás a algunos clientes, pero cada vez menos. “Mucha gente viene y nos dice que quiere décimos, les parece que el ticket de máquina no es auténtico, pero cada vez hay menos miedo”, explicó.



tradición

El suyo es un despacho, pero con una larga tradición de venta de Lotería en la capital del albariño. Ya sus padres, cuando tenían un bar en la calle Rollo (el bar Reboredo) vendían quinielas deportivas desde su apertura, en 1954, y “luchamos mucho para conseguir el receptor mixto”. Esto es poder comercializar todos los juegos de la Lotería Nacional a través de la máquina, incluyendo los navideños.

María del Carmen prosiguió con el negocio en su propio establecimiento, Mar de Arousa –que aún se conoce como Casa Reboredo– y entre sus hijos y sus nietos ya tiene quien podría continuar con la saga de la fortuna. De hecho, “a lo mejor el décimo premiado lo vendió mi nieto de 17 años”, contaba ayer la hostelera cambadesa.

Este segundo premio quedó muy repartido y en la provincia de Pontevedra también se vendieron algunos décimos en A Lama, Tomiño y Vigo.



pellizcos en a illa

La comarca saliniense se ha tenido que conformar con este premio y algunos pellizcos como en la lotería vendida por la Cofradía de A Illa de Arousa, que dejó algún reintegro, o la de la asociación Komaira, donde cada décimo vendido está premiado con 40 euros. De hecho, muchos comentaban ayer la frase de consolidación: “Por lo menos hay salud”.