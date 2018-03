Suspenden por cuarta vez el juicio contra Rosa Charlín por blanqueo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acordó ayer suspender de nuevo, por cuarta vez, y por cuestiones procedimentales, el juicio por una supuesta causa de blanqueo de capitales contra Rosa Charlín, sobrina del llamado patriarca del clan vilanovés, así como otros tres encausados.

Tanto los abogados defensores como el fiscal protestaron por la acumulación en una única vista de dos procesos judiciales instruidos en los juzgados 1 y 2 de Vilagarcía. La Fiscalía entiende que no se deben acumular las dos causas al considerar incorrecto que los procesados tuviesen que enfrentarse a dos escritos de acusación. “Sería peor el remedio que la enfermedad”, señaló el fiscal, Alejandro Pazos, por la posibilidad de la anulación de una futura sentencia de seguir por esta vía.

La defensa de Rosa Charlín considera también que no procede esta acumulación tal y como está planteada, al entender que su cliente debería ser juzgada por un único presunto delito de blanqueo continuado, ya que ambos procesos se referirían a hechos coincidentes.



Pedirían la nulidad

Sobre la situación de los otros tres acusados, el exmarido de esta, así como otros familiares de él, sus abogados presentaron un recurso de súplica alegando que sus clientes están acusados en solo uno de los dos procesos que ayer estaban planteados para el juicio, no estando personados en el otro, lo que generaría “indefensión”.

De hecho, estaban dispuestos a solicitar la nulidad del juicio si no se accedía a la suspensión de la vista oral, como finalmente ocurrió, a la espera de analizar la situación, enmendarla en su caso, y poder volver a plantear una nueva fecha. l