Los taxistas expondrán a Cacabelos su propuesta para el cambio de parada

Los taxistas retomarán en los próximos días el cambio de parada para O Corgo. La propuesta ya fue abordada hace unos meses, pero no cuajó, y ahora el delegado de los autopatronos, Martín Castro, retomará las conversaciones con el gobierno. Para ello solicitará una reunión con el alcalde, José Cacabelos, en la que expondrá la marquesina y el proyecto que ellos han diseñado para la zona. “Queremos unha marquesina que teña unha parte cuberta para que os nosos clientes se suban ao taxi non se mollen”, apunta.

La idea es que sean los propios autopatronos los que sufraguen este tipo de estructura, pero siempre deben contar con el visto bueno del Concello. “A proposta do goberno para a marquesina non nos convenceu nin tampouco os seus cálculos sobre a capacidade de coches”, apunta Castro. Y es que el delegado de los taxistas considera que en la nueva parada de O Corgo habría capacidad para catorce coches. “A concelleira dixo que só cabían oito, pero cremos que se quedou curta na previsión”, señala.

Hasta ahora la idea de cambiar la parada de Luis Mestre por la de O Corgo es apoyada por una mayoría de los taxistas y la ubicación de los autopatronos en O Corgo cuenta con el visto bueno de Portos. “

estación

Otro de los asuntos que el delegado de los taxistas expondrá al regidor meco será la supresión de la parada de la estación de autobuses tras el último repintado de Portos de Galicia. “Pintaron a zona do porto e deixaron sen sinalizar a nosa parada polo que agora se paramos alí podemos arriscarnos a unha multa da policía portuaria”, apunta Martín Castro. n