Los Tedax se hacen con granadas de la Guerra Civil y bengalas en A Illa

Los especialistas artificieros de los Tedax de la Guardia Civil han recuperado dos granadas de mano de la Guerra Civil y seis bengalas de señalización de socorro en A Illa de Arousa.

Los artefactos fueron encontrados por un particular en una vivienda del término municipal. El vecino llamó a la Intervención de Armas y Explosivos del Puesto de Vilagarcía para comunicar el hallazgo, que activó de inmediato el protocolo para retirar los explosivos.

Los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos se desplazaron a A Illa parea actuar en la neutralización de las granadas y bengalas, tareas que se desarrollaron sin incidentes, eso sí, desplegando las medidas de seguridad y protección pertinentes, aunque en un operativo que pasó con bastante discreción en la localidad.

El equipo de artificieros desplazado a A Illa confirmó posteriormente que se trataba de dos granadas de mano tipo “Polaca”, defensivas y ofensivas, de uso militar durante la Guerra Civil española. Las seis bengalas eran artefactos de señalización.



En mal estado

Todo este material, no obstante, se encontraba en “muy mal estado de conservación”, valoraban desde el Instituto Armado. Una vez concluidos los correspondientes informes técnicos, los especialistas procederán a la total destrucción de los explosivos.

La Guardia Civil insiste en que la forma de actuar para quien encuentre algún artefacto así es no tocar ni manipular los objetos y avisar de inmediato al Cuerpo, a través del teléfono 062. l