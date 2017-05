El Tinto ampliará su carpa para convertirla en salón gastronómico

La XLV Festa do Viño Tinto do Salnés ya tiene programa. El gobierno local lo desgranó ayer adelantando además algunas de las novedades de la edición. La más destacada: Que este año la carpa que se instalará en pleno centro para albergar los stands de venta de vino se ampliará y se renovará para convertirla en un “salón gastronómico”.

La instalación crecerá de los 600 a los 800 metros cuadrados, aunque se mantiene el mismo número de puestos, 15. Eso sí, se introducirán stands de venta de chorizo, productos de repostería y otros alimentos y se contará con espacios dedicados a showcookings, con protagonismo del tinto, y a “cantos de furancho”. Estos últimos enriquecerán la programación todas las tardes de la fiesta, a partir de las 20:30 horas, otra de las nuevas apuestas.



Música, deporte y cocina

El alcalde, David Castro, y la edil de Eventos y Participación Vecinal, Mar Moimenta, desglosaron el resto de la programación. Arrancará el jueves 1 de junio con la actuación en primicia de la Orquesta Espectáculo Kubo.



El viernes 2 se abrirán los stands a las 13 horas, una nueva exposición de Abel Barandela con cuadros pintados con tinto y arrancarán las actuaciones folclóricas que ya no pararán en todo el fin de semana. La verbena será con la orquesta Tango y con Edad de Oro del Pop Español.



Pregón con Isabel Risco

El sábado 3 será el día grande, con recepción de autoridades a mediodía, cata final en la Carballeira de Barrantes, entrega de premios de las camisetas y pregón con la actriz gallega Isabel Risco. Tras la habitual degustación de tinto y chorizos, el banquete oficial será en el pabellón, con menú a 25 euros (a la venta en lugares de costumbre) con empanada, pulpo, carne “ao caldeiro” y fresas al tinto. Otra novedad: Quienes compartan el cartel de la fiesta en redes sociales, entrarán en el sorteo de un pase gratis a la comida. La tarde dará paso a una fiesta de la espuma y verbena con Charleston Big Band y Graffiti.



El domingo habrá Andaina Solidaria, juegos tradicionales, showcooking, actividades extraescolares y música por la noche con Añoranza, M-80 y Olympus.