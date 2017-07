Tira un paquete con heroína en una finca al ver un control de la Guardia Civil y acaba arrestado

Un hombre con antecedentes por tráfico de drogas fue detenido ayer acusado de ser el propietario de un paquete de 165 gramos de heroína que lanzó en una finca al encontrarse con un control de la Guardia Civil en la Autovía do Salnés. La historia no deja de ser curiosa pues, según testigos de los hechos, todo sucedió a la vista de los agentes que componían este dispositivo montado en O Mosteiro (Meis). De hecho, en seguida fueron a buscar el paquete sospechoso, pero la maleza era tan espesa que tuvieron que pedir la colaboración de un vecino para que le prestara una desbrozadora para poder encontrarlo.



Sentado en la barandilla

Todo esto sucedía bajo la atenta mirada del arrestado, que esperaba esposado sentado en una barandilla. Cuando vio el control paró su Audi A3 y en las mismas inmediaciones tiró el paquete que, una vez encontrado, contenía una sustancia que los tests verificaron como heroína con un peso de 165 gramos. De hecho, el hombre, que cuenta con antecedentes por narcotráfico, fue arrestado por la Policía Judicial de Cambados que se lo llevó a él y al coche al cuartel de la capital del albariño.

Los hechos no pasaron desapercibidos para los conductores que a esas horas de la tarde pasaban por la Autovía porque había un importante dispositivo con hasta más de media decena de vehículos de la Guardia Civil e incluso había perros. Y es que ante esta conducta sospechosa, hasta el lugar también se desplazaron otras unidades.

El dispositivo hecho en las inmediaciones de O Mosteiro, en la Autovía do Salnés, formaba parte de las rutinas de vigilancia y seguridad ciudadana del Instituto Armado, pero precisamente sirven para combatir delitos como el tráfico de sustancias estupefacientes o de otro tipo.