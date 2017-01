El TSXG anula la sentencia de readmisión de los lonjeros y ordena repetir el juicio

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado la sentencia que obligó a la Cofradía a readmitir a los tres lonjeros despedidos por retirar puñados de marisco de las cajas para subasta y ordena repetir el juicio. Considera que pudo sufrir indefensión porque las grabaciones donde se ve a los empleados haciéndolo no fueron admitidas como prueba por el juez de lo Social y, sin embargo, fue “determinante” para condenarla. Cabe recordar que resolvió a favor de los trabajadores al considerar que se habían vulnerado sus derechos fundamentales en la obtención de las imágenes.

El alto tribunal gallego admite así una parte del recurso de suplicación interpuesto por el Pósito. La sentencia recoge que cuando no se tuvo en cuenta las grabaciones “se le restringió la posibilidad de defender la licitud de ese medio de prueba –grabación de video– en el momento procesal oportuno, y con todas las posibilidades de alegación, diligencias y recurso”.



por innecesaria

En el momento del juicio –celebrado en 2015– la defensa del Pósito incluso había protestado por su inadmisión como prueba, pero el juez la consideró “absurda” porque los hechos “estaban reconocidos” por los trabajadores. Estos argumentaron que era una práctica habitual –por lo menos hasta hace poco– coger puñados de marisco para facilitar el trabajo a los hosteleros en épocas de intenso trabajo, formalizando posteriormente la venta mediante varias depuradoras para lo cual llegaron a presentar una serie de facturas. Es más, una vez salió la sentencia destacaron que se “descartó cualquier ánimo de apropiación o perjuicio” a la sociedad. Sin embargo, para sus responsables, no quedaron justificadas todas las retiradas de producto grabadas.

El TSXG cree que esa postura del magistrado incluso “pudo ocasionar cierta confianza” en la Cofradía de que las grabaciones “no iba a tener relevancia decisiva” en la sentencia. Pero sí lo tuvo, hasta el punto de que fue la “razón fundamental” para resolver a favor de los lonjeros, que denunciaron a la Cofradía por sus despidos. Y es que el Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra consideró que no fueron informados claramente sobre la instalación y finalidad de la colocación de videovigilancia y que por tanto se vulneraron sus derechos fundamentales cuando fueron grabados.

Por estos motivos, el Tribunal Superior estima que el Pósito pudo sufrir indefensión y anula la sentencia de readmisión y ordena que se fije fecha para volver a celebrar el juicio. No es todo lo solicitado por la entidad dirigida por el patrón Ruperto Costa. Buscaba que el TSXG declarase la inexistencia de nulidad de los despidos y, por tanto, la demanda interpuesta por los empleados, quienes impugnaron este recurso sin éxito.

La defensa del Pósito también alegó que se produjo una “incongruencia y contradicción” porque la resolución del juzgado pontevedrés “omite inexplicablemente” las consecuencias jurídicas que se podrían derivar de la salida de marisco de esa manera. Sin embargo, el TSXG la desestima y considera que el juez fue “congruente”, realizó incluso “valoraciones sobre los hechos” y que “analiza la causa” invocada para proceder a los despidos, determinando que, en cualquier caso, la retirada de esos puños de recurso “no comportaría causa de despido”. También apuntó que no se tuvo en cuenta como hechos probados cuestiones como el relato de un testigo aportado en el juicio, pero el tribunal estima que el relato “es suficiente por más” que “no le guste”.

La resolución condenatoria se emitió a principios de 2016 y la Cofradía readmitió a los despedidos con antigüedades de más de una década de trabajo. Estos denunciaron una persecución de la actual directiva por ser del PP, extremo que fue desestimado.