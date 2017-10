El turismo en Cambados creció un 23 % este verano con respecto a 2016

Los visitantes que este verano pasaron por la oficina de turismo de Cambados fueron casi un 23 % más que los que lo hicieron en la canícula de 2016. Así se desprende de los datos que la Concellería que dirige Mila Martínez hizo públicos ayer y que sitúan la afluencia de junio a septiembre en 36.128 personas, la mayoría (33.644) procedentes del territorio estatal, frente a los 2.484 extranjeros contabilizados y siendo agosto el mejor mes.

En el mismo de periodo de 2016 el flujo de visitas había sido de 27.958, 25.915 nacionales y 2.043 extranjeros, un crecimiento, por tanto, que el Concello vincula al tirón de la declaración de Cambados como Ciudad Europea del Vino 2017. Un total de 8.869 personas registradas en la oficina este año, además, ya habían estado previamente en la villa.

La edil señala que “entre as cuestións máis demandadas entre os visitantes está o interese en coñecer o Conxunto Histórico da nosa vila, as visitas ás adegas, actividades e festas; a gastronomía e as rutas de natureza, así como os lugares máis importantes da comarca de O Salnés”.

En cuanto al perfil del turista, los madrileños siguen a la cabeza como principal procedencia, con 7.243 contabilizados, seguidos por Barcelona (2.036) y más lejos Vizcaya, Valencia, Sevilla, Valladolid, Asturias y Zaragoza.

Internacionales

A nivel internacional, la mayoría de los visitantes fueron franceses (488), seguidos por Portugal (433), Reino Unido, Alemania, Argentina y Estados Unidos. En edades, la franja que domina es la de los turistas de entre 35 y 60 años, seguidos de los mayores de 60. Por alojamiento, 21.731 personas eligieron el hotel, seguido de apartamentos (5.367 visitantes), turismo rural, camping, casas de alquiler y viviendas familiares.

En medios de transporte, el coche sigue a la cabeza, siendo el elegido por 24.427 personas, seguido por el autobús (8.078), el avión combinado con el coche y la caravana. La oficina continuará abierta para recibir a turistas de fines de semana y festivos.