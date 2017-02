Varios colectivos ecologistas piden información sobre el proyecto de la P0-308

Varios colectivos ecologistas han solicitado información acerca del proyecto de la PO-308 a raíz de la polémica suscitada con el conjunto granítico próximo al Con do Paxaro.

Desde el Colectivo Ecologista do Salnés se está comprobando si las obras ejecutadas por la Consellería de Infraestructuras “se axustan ao proxecto que se tiña previsto inicialmente e que actuación contemplaban para o entorno do Cormorán”. También Seo Bird Life se ha interesado por el asunto. “Estamos recopilando información, pero a simple vista esas pedras teñen un valor xeolóxico e paisaxístico que se todo parece indicar que se deben manter”, apuntan.

La polémica por la preservación del conjunto granítico ha provocado la paralización de la obra en la PO-308 desde hace más de una semana. Fuentes de la administración autonómica aseguraron que paralizaban la obra cautelarmente en el punto hasta encontrar una salida “satisfectoria” para todas las partes e inciden en la importancia que tienen los trabajos en la seguridad viaria de la zona.

A pesar de que el conjunto granítico, en principio, carece de protección o catalogación, el gobierno local también se sumó a la petición, solicitando a los técnicos de la Consellería que los aparcamientos que se habiliten en este margen de la carretera (en unos terrenos cedidos por la Comunidad de Montes de Noalla) respeten estas formaciones rocosas, una cuestión que se han comprometido a tener en cuenta. No solo eso, algunos vecinos ya han tramitado ante Patrimonio una petición con documentos gráficos para solicitar la recuperación del conjunto granítico, en la medida de lo posible. Y es

El presidente de la Comunidad de Montes de Noalla, Roberto Garrido, niega rotundamente que la retirada de esas piedras puedan provocar daños al Con do Paxaro y comprobó “in situ” el estado de las obras. “Nós somos os primeiros interesados en que no se afecte a O Con, pero os traballos non teñen nada que ver”, dijo. Garrido también señaló hace unos días que no entendía la polémica. “Agora móntase isto, pero cando o paxaro estaba destrozado, foi a comunidade de montes a que se encargou de reparalo”, incide.

Se calcula que la conservación de las rocas provocará una reducción de tres estacionamientos en el número de aparcamientos previstos, unos 200.

Esta última queja en Patrimonio podría afectar a la obra que la Consellería de Infraestructuras está ejecutando en la PO-308. De hecho, los operarios paralizaron los trabajos en el enclave hasta nueva orden de la Consellería.