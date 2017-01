Varios vertidos espumosos alertan a senderistas de la ruta fluvial del río Umia en la zona de Castrelo

Los vertidos al río Umia son un problema que trae de cabeza a las administraciones. De hecho, hace unos meses, tras constantes episodios, se declaró la guerra a las empresas que desechan sus aguas sucias en la zona de Cabanelas (Ribadumia). Sin embargo, no es el único punto donde sufre agresiones y ayer unos senderistas denunciaron la salida de aguas espumosas e incoloras de dos tuberías que desembocan en su cauce en la senda que discurre por Castrelo.

Los denunciantes señalaron que, por sus características, parecían restos de detergentes domésticos y que presenciaron el mismo episodio en dos puntos diferentes del cauce a su paso por esta zona. Así las cosas podría tratarse de la mala conexión de una vivienda que esté enganchada al sistema de pluviales.

Con todo, estos denunciantes no pudieron dejar de señalar el hecho de que el estuario pertenece al Complejo Intermareal del Umia con una elevada protección ambiental debido a la riqueza en fauna y flora que posee. De hecho, está considerada como la zona más importante de Galicia de acogida de aves migratorias acuáticas. Se han catalogado más de 200 ejemplares en este espacio que se extiende hasta O Grove.

A este respecto, también llamó la atención de los senderistas la presencia de un par de cartuchos de escopeta en el suelo del camino, aunque destacaron su aspecto antiguo y por tanto podrían haber sido utilizados en otro lugar y desechados en esta zona.



mal estado de las vallas

Este sendero es uno de los más exitosos entre los amantes de la caminata de la comarca y de otros lugares. Sin embargo, actualmente presenta algunas deficiencias de infraestructura como el mal estado de la barandilla de madera que discurre en la zona que va hacia Ribadumia. Faltan tramos y los restos caídos siguen en el lugar, dando una mala imagen; mientras que los siguen en pie presentan síntomas de podredumbre, con lo cual las roturas pueden haberse producido por su mal estado y no por un acto de vandalismo.

También presenta problemas el camino en algunos puntos del primer tramo, sobre todo en una de las entradas desde la carretera que va hacia el centro urbano de Cambados. Presenta importantes baches seguramente a causa del paso de vehículos. Sin embargo, no es la primera vez que se alerta de esta situación. El grupo del PP cambadés denunció hace tiempo el mal estado del tramo de la senda que discurre por la parroquia de Oubiña. Su portavoz, Luis Aragunde, pidió al cuatripartito un mantenimiento más continuado al tratarse también de un importante recurso turístico de la localidad. Su preparación como ruta se realizó en el año 2004, con la colocación de infraestructura y mejoras.