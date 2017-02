Una veintena de taxistas se suma a la rotulación especial de Ciudad del Vino que se extenderá a otros sectores

Una veintena de taxistas lucen desde ayer el distintivo de Cambados Ciudad Europea del Vino 2017 en sus vehículos. Ahora el Concello quiere extender la iniciativa a todos los locales comerciales y de hostelería y del municipio, en colaboración con la asociación Zona Centro.

El concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, posó ayer junto a los autopatronos implicados en la iniciativa que “contribuirá a difundir a programación alá por onde vaian, nas súas rutas dentro e fóra do municipio”. De hecho, agradeció su “colaboración e esforzo”.



situación del sector

La administración local costea las 40 pegatinas adhesivas que se han colocado en los 20 taxis participantes –uno por cada puerta trasera– que operan en la localidad porque “algúns estaban dudosos”, apuntó el concejal. Sin embargo, para Francisco Sierpien, delegado en Cambados de la Asociación de Taxistas de Pontevedra, es un número muy destacable y habló del “orgullo” de él y de sus compañeros de “poder colaborar con el gobierno local y ver la unidad del sector”.

Algunos de los turismos ya rotulados posaron para una foto de familia en la Praza del Concello que pasará a la historia, como esperan lo haga el programa de Ciudad Europea del Vino. De hecho, los autopatronos confían en que sea un revulsivo, pues actualmente “el sector está al 30% de lo que estaba” en épocas mejores, según Sierpien, quien insistió en que colaborarán en lo que puedan.

Cabe recordar que el colectivo también trabaja en nuevas ideas como los enotaxis, un servicio especial que permita a visitantes sin un medio de transporte propio disfrutar de los recursos enograstronómicos de la villa de una forma más sencilla. Hicieron una propuesta al gobierno local y Abal Varela señaló ayer que no la descartan y que se sumaría a la puesta en marcha del servicio de Enobús que “queremos deixar listo en próximas semanas”. Consistirá en un autobús que unirá Cambados con las bodegas de la zona pues, como recordó el propio edil, “a maioría están nas parroquias e ás veces non é fácil achegarse a elas –por los turistas–”.

El concejal insistió en que el objetivo del cuatripartito es “implicar a toda a sociedade e a todos os sectores” en la celebración de Ciudad para que “teña máis relevancia e máis éxito”. De hecho, el objetivo ahora es extender rotulación como la presentada ayer a los comercios y establecimientos del municipio. Para ello contarán con la ayuda de la asociación Zona Centro que tiene un buen número de locales asociados, pero estará abierto a todos los interesados.