“A velutina triplicarase nun ano nas vilas que non poñan trampas”

Da avespa asiática ou velutina comezouse a falar por estas latitudes hai só un par de anos. Semella que, dende entón, case se aprendeu a convivir con ela, pero a realidade que ven día a día os apicultores é ben distinta.



O insecto foráneo merodea as colmenas de abellas produtoras de mel e acaba con elas, provocando unha verdadeira ameaza para os que se adican á súa comercialización. Ata agora, a forma de tentar combatela centrouse case exclusivamente na eliminación dos niños, un a un, pero desde a Asociación Galega de Apicultores (AGA) confirman que isto non chega: A velutina estase “a multiplicar por tres ou por catro nun ano”, explica José María Bello, da AGA, que onte impartiu unha conferencia en Dena sobre este problema, no que apunta tamén a Tragsa, a firma encargada pola Xunta para retirada das colmeas.

“Se nun concello este ano quedan 25 ou 30 niños por retirar, para o ano van ter preto dos cen, só por eses poucos que quedaron sen eliminar”, advirte.



Os datos falan por si sós: Nunha comarca veciña como é O Morrazo, Bello indica que dende 2015 pasouse dun cento de niños a máis de 600.



papel activo

Por iso, o colectivo e apicultores voluntarios decidiron poñerse en marcha e combater cos seus propios recursos e traballo ao invasor, colleitando resultados esperanzadores. Naquelas parroquias onde se apostou pola instalación de trampas para a velutina, a presencia de colmeas da especie foránea redúxose de cen a “tres ou catro só”. Comprobado que o sistema funciona, agora organizan charlas como esta en O Salnés para tentar exportar a idea e aumentar a loita.



Pero, como se fai unha trampa para cazar velutinas? Hainas comerciais, pero tamén caseiras. Bello explica que só é preciso unha botella de plástico e zume de arándanos, que se pode mesturar con cervexa ou viño.



A botella pódese cortar pola parte superior, dándolle a volta á boca e fixándoa, a xeito de embude, colgando o artiluxio duns camelios. Son as plantas preferidas das avespas reinas desta especie, as que saen nesta época e que serán as fundadoras de novos niños.



Atraidas polo zume, a velutina entra na botella, pero será incapaz de saír e morrerá afogada no propio líquido. É tan sinxelo e efectivo que están levando esta información tamén ás escolas, para que os nenos, en forma de xogo, aprendan a cazar o insecto invasor, espallando e multiplicando así a loita.



as emerxencias locais

No caso de O Salnés, José María Bello alaba a labor que desenrolan municipios como Sanxenxo e O Grove. O grupo municipal de emerxencias desta última localidade comezou estos días cunha campaña de trampeo. Tamén Cambados animou a través das redes sociais a instalar trampas para a loita contra as avellas asiáticas.



Os apicultores da AGA son conscientes de que debera ser a administración autonómica a que debera poñer recursos para esta loita. E que os empregados municipais poderían negarse a estas labores, porque non son da súa compentencia. Pero agradecen o esforzo e están convencidos de que, ou continúan a loitar cos seus medios, coa colaboración do persoal dos concelllos e invitando á xente en xeral a unirse, ou a subsistencia das abellas autóctonas estará seriamente comprometida, ao igual que a produción das colmeas.