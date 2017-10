El viaje a Francia del alcalde con la Mancomunidade causa la primera crisis de gobierno en Ribadmia

El viaje de la Mancomunidade de O Salnés a Francia para la promoción del turismo en la comarca ha desembocado en la primera crisis del gobierno tripartito de Ribadumia. El alcalde de aquella localidad, el independiente David Castro, era uno de los invitados a la expedición y su marcha no sentó bien a uno de sus socios de gobierno, Somos Ribadumia.

Desde este grupo mostraban ayer, vía comunicado, su abierto malestar con la asistencia del regidor a esta salida internacional, al considerar su participación “innecesaria e inadecuada”.

Según refieren, el líder de Somos solo conocía que el primer edil se ausentaría esos días por estar en el extranjero, pero consideró que el viaje obedecía a cuestiones personales. Afirman en Somos que se enteraron por la prensa de que había ido en la comitiva saliniense a Francia, lo que no sentó bien.

Actuación “de costas”

Somos considera que el alcalde actuó “de costas aos socios de goberno” y ausentándose en un día clave, ya que el jueves hubo un Pleno extraordinario en el que se llevaba a aprobación la liquidación de la cuenta de 2016. La falta del alcalde hizo que en la votación, gobierno y PP quedasen empatados, con lo que la aprobación solo salió adelante con el voto de calidad de la alcaldesa en funciones. Una situación “delicada”, dice Somos, porque la cuenta hubiera sido rechazada si ese día algún otro edil del gobierno sufriera un percance que impidiese su asistencia al Pleno. De ahí que llamen la atención al regidor.

Para Somos, estos viajes de la Mancomunidade son “unha operación, pagada con fondos públicos, do señor Durán para estreitar lazos con cargos e forzas políticas concretas”. Ven ello un interés político del PP. Y, por ello, hablan directamente de “certas inxerencias” que “están desvirtuando e entorpecendo o bo traballo do equipo de goberno”. Es más, afirman que “neste momento, algunhas das medidas previstas no pacto (del tripartito) acumulan demasiado retraso”. Y recuerdan que el regidor y todos los socios deben centrarse en cumplir el documento, “porque no caso contrario este perdería o seu efecto e a súa razón de ser, invalidando todos os acordos tomados”.

Es la más directa crítica abierta entre los socios en el mandato y Somos aún quiso recordar las obligaciones de “ética” y “transparencia” incluidas en el acuerdo de gobierno, además de insistir en que, a pesar de ser parte de este ejecutivo, “non perdemos a nosa identidade como forza política nin a nosa independencia”. Un aviso a navegantes. l