Vilanova amplía las paradas del servicio de autobús y mejorará la senda de O Esteiro

El Concello de Vilanova ha decidido ampliar el servicio de transporte interparroquial y al Hospital con dos nuevas paradas más. La línea de autobús urbano incluirá ahora altos en el entorno de la playa de A Braña y en la caseta junto al antiguo campo de fútbol, en la zona de As Sinas.

Así lo anunció ayer el alcalde, Gonzalo Durán, indicando que la decisión se toma en respuesta a peticiones vecinales y dado que incluir estas dos nuevas paradas permitirá mantener prácticamente invariables los actuales horarios del transporte. Prevén un retraso únicamente de unos dos minutos, pero también son conscientes de que el servicio no “da para más”. Alterar las rutas para ampliarlas o crear otras nuevas paradas en más zonas de interés supondría tocar horarios o frecuencias y, de momento, no se modificarán más.

A mayores, el gobierno local anunció ayer que también emprenderán mejoras en la nueva senda peatonal por O Esteiro. En su recorrido hay algunos tramos que incluyen pasarelas, pero no barandillas de seguridad o pasamanos. Dado que se trata de una zona por la que transitan bastantes personas mayores y ante las también numerosas peticiones vecinales, prevén la instalación de las barandillas en las próximas fechas.

Desde el Concello valoraban ayer como un éxito la nueva senda, que permite conectar otras como la que va hacia A Illa o la que enlaza al casco urbano. l