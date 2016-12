El Concello someterá la pasarela de O Terrón a una intensa actuación de mantenimiento, pero su pretensión es que Portos de Galicia asuma su conservación al encontrarse en zona portuaria. Esta fue una de las propuestas realizadas por el alcalde, Gonzalo Durán, al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión mantenida el martes.

Durán explicó que la concesión de la pasarela al Ayuntamiento no expira hasta 2022, pero considera “lógico” que sea Portos quien se haga cargo de su mantenimiento. Con todo, actuarán en esta senda de madera que “es una parte importantísima” de las infraestructuras municipales para la hostelería, como atractivo turístico, y los vecinos, como zona de paseo habitual.

En cuanto al ámbito portuario, también solicitó la reparación del pavimento de la Plaza del Castro.

En su reunión con el máximo responsable del gobierno gallego, el regidor también abordó otro asunto que le preocupa especialmente como es el precio del suelo en el polígono de Baión. De hecho, le planteó la posibilidad de que la gestión pase de SEA a Xestur y así reducirlo porque “haría más viable la implantación de empresas”.

El Ayuntamiento ya consiguió una rebaja de los terrenos, pero aún así “es caro, sigue por encima del precio de mercado y echa para atrás a los emprendedores”, añadió.

Según Durán, Feijóo se comprometió a estudiar ambas peticiones y también le recomendó la solicitud de una entrevista con el conselleiro de Cultura para estudiar posibles colaboraciones para el auditorio. Durán explicó que precisan apoyo económico para equiparlo y espera que las obras puedan contratarse entre febrero y marzo de 2017 para tenerlo listo a finales del año próximo, si no se producen incidencias.

El alcalde también obtuvo información de proyectos como la construcción de sendas peatonales en la PO-307 y en la PO-549, pues le explicó que está en licitación por un precio de 1,9 millones de euros. Con esta iniciativa el Concello avanza en la mejora de la seguridad vial en la villa, quedándole tramos como el de As Sinas hasta O Rial, aunque también es consciente de que algunas ya existentes, como las de Corón, precisan reparaciones. n