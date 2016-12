El largo conflicto laboral sobre la Residencia Valle-Inclán de atención a la tercera edad en Vilanova sigue adelante y lo hace con una nueva denuncia de la CIG. Ayer aseguraron que ninguna de las cinco empresas que desde 2013 se hicieron cargo, sucesivamente, de la gestión del centro tiene o tuvo licencia para poder operar en servicios de atención a ancianos como este.

La lista de firmas es larga después del abandono de la gestión directa de Viajes Silgar. Desde agosto de 2013 operaron con la residencia mercantiles como Nurtime (liquidada), Euroconsultores Sociosanitarios, Gestora Gallega de Servicios Sociales, Residencia de Mayores 2013 y Estilo y Moda Dos Andando, que posteriormente cambió de denominación a Servicios Integrales Dos Andando y es la que actualmente y en la práctica estaría presentando servicio.

El problema, señalaron ayer desde el sindicato, se dio ya en el origen del alquiler de las instalaciones de la residencia de Viajes Silgar a Nurtime, en el que la segunda nunca llegaría a pagar cantidad alguna por el arrendamiento, agravando las deudas de la primera, todavía en fase de concurso. Esa es, justamente, la advertencia de fondo de la central desde hace años: El hecho de que gastos como impuestos y mantenimientos de la residencia sigan agravando la deuda de Viajes Silgar mientras los ingresos por las cuotas de los usuarios vayan a otras empresas diferentes que nunca terminan abonando cantidades a la empresa en concurso. Por ello, solo desde 2013 la CIG estima que el descubierto de Viajes Silgar creció en unos 3,4 millones de euros, a lo que hay que sumar los ocho millones arrastrados antes de esa fecha y otros cinco más que adeuda al Banco Popular por cuestiones hipotecarias sobre la propiedad.

en precario

La CIG señaló también que el edificio del geriátrico sigue oficialmente en manos de Viajes Silgar, al ser declarada desierta la subasta en la que la puja del banco no se terminó admitiendo. El jugado tampoco permite ahora un nuevo concurso público y se ha negado la posibilidad de un traspaso de la titularidad.

Por todo ello, lamentan desde la CIG, la situación del geriátrico sigue en precario: Gestionada por una empresa sin licencia para ello, con inspecciones de la Xunta en las que no se puede determinar con claridad quién está de hecho prestando servicio, agravándose la deuda de la concursada y propietaria del bien (Viajes Silgar) que no percibe ingresos pero es la que asume buena parte del gasto, con la venta bloqueada y con un ratio entre plantilla y usuarios que no llega al mínimo, según la central. Además, lamentan, siguen sucediéndose despidos y las indemnizaciones de los ejecutados en Viajes Silgar continúan pendientes de abono a las exempleadas, que solo cobraron una pequeña parte del Fogasa.

La CIG responsabiliza de esta “deixadez” tanto a la Xunta como al Juzgado de lo Mercantil, por lo que enviará nuevos escritos a la Consellería de Política Social y al órgano judicial. También responsabilizan al administrador concursal de Viajes Silgar, que llegó a admitir que no sabe quién opera en el local, concluyen.