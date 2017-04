Vilanova explorará la vía penal por el bloqueo de la Variante de Baión

El Concello de Vilanova valorará denunciar por la vía penal la paralización de la obra de la Variante de Baión por parte de la Diputación de Pontevedra. Así lo afirmó ayer el alcalde, Gonzalo Durán, al sugerir que la actuación pudo ser bloqueada para favorecer los intereses de un miembro del PSOE que vería afectada una propiedad por el trazado de la carretera proyectada.



Lo dijo aún sin poder asegurarlo: “Hay rumores”, declaró públicamente, pero cree que si son capaces de demostrar este extremo “eso es delito y ya no sería la vía del contencioso-administrativo. Iríamos al juzgado de lo penal. Estamos comprobando los hechos y revisaremos las propiedades. Si es cierto, la operación ‘Carmucha’ esta del PSOE irá al juzgado de lo penal”, insistió.



El primer edil vilanovés volvió a la carga dialéctica contra Carmela Silva, presidenta de la Diputación: “Carmucha, por donde vienes, te vas”, indicó apuntando que queda menos para que termine el mandato, convencido de que la socialista no repetirá al frente del ente provincial. Aún le dedicó otros calificativos, al asegurar que había impuesto “el régimen del terror entre los funcionarios de la Diputación”.



Informes, posteriores

Durán negó lo esgrimido por la administración provincial para anular el proyecto, adjudicado por 1,7 millones de euros en los últimos días de Louzán al frente de la Diputación en 2015. Afirmó que sí existe informe de impacto ambiental y que los vecinos habían firmado papeles de cesión de terrenos que la administración no quiso recoger.



Según la versión que los conservadores aportaron ayer, la paralización es “una decisión política, previa año y medio a un informe justificativo”. Sostienen que la paralización se hizo en 2015 y el papel que la justifica no se presentó hasta este 2017. Un documento, añaden, que tampoco habría firmado el director de obra, sino otro técnico provincial.



El diputado Luis Aragunde valoró que los contenidos del informe para justificar esta paralización “son moi peregrinos”, mientras que la también conservadora Nidia Arévalo aseguraba no entender el porqué del “boicot” y el “odio” que, a su juicio, existe del gobierno provincial hacia O Salnés.



Los populares colgaron ayer en Baión un nuevo cartel de “obra paralizada pola Deputación”. l