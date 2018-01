Vilanova inicia una recalificación para regular el núcleo de Rañas

El Concello de Vilanova de Arousa ha impulsado una nueva modificación puntual de las Normas Subsidiarias que rigen en el urbanismo en la localidad. Se trata de la número 21, que se circunscribe al núcleo de población de Rañas, en la parroquia de Tremoedo, en las inmediaciones del polígono industrial.

El documento busca corregir la desactualizada información urbanística en el entorno, reordenando suelos y aumentando en un 13 % la extensión calificada como de núcleo rural, resolviendo así problemas en viviendas y en el desarrollo de construcciones, según el borrador de la iniciativa.

El expediente fue remitido ya a la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta, que ha expuesto al público un documento de consultas, el borrador del plan y analizará ahora el impacto ambiental de la recalificación propuesta.



Desde el Concello solicitan que se aplique la tramitación simple, al considerar que no afectará a ningún gran recurso ambiental o paisajístico, evitando así el trámite de evaluación ambiental estratégica ordinaria, que dilataría mucho más los plazos.

A suelo de núcleo rural

El borrador remitido por el Ayuntamiento señala que la delimitación urbanística de As Rañas contemplada en su día en las Normas Subsidiarias “se atopa plenamente desactualizada ao non conter a realidade territorial do seu desenvolvemento urbanístico”. Igualmente, “non está adaptada á lexislación urbanística vixente” en lo tocante a los asentamientos de población rural en Galicia.

Vecinos del propio lugar “solicitaron por escrito ao Concello que se realizasen as reformas precisas para resolver esta inaxeitada situación”. La intención ahora es aprovechar esta revisión urbanística para “reaxustar e corrixir o proceso de desenvolvemento de novas vivendas”, que podrán tener amparo en la nueva legislación sobre el rural.



Por ello, el Ayuntamiento propone un “reaxuste controlado”, corrigiendo zonas ahora clasificadas como suelo no urbanizable de protección común, hacia la declaración como suelo de núcleo rural.

En todo caso, destacan, el aumento de esta superficie “non supón maior capacidade de acollida para vivendas que a que resulta da aplicación das Normas Subsidiarias” en vigor.