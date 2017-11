Vilanova pide el talaso a la Diputación y advierte que denunciará si lo niegan

El Concello de Vilanova presentó ayer el proyecto básico de la piscina y centro de talasoterapia de O Terrón, un documento cuya obra presupuesta en 2,3 millones de euros y que el alcalde, Gonzalo Durán, espera que financie la Diputación. Con tal fin, ayer anunciaba que el Concello presenta el proyecto a un plan de financiación provincial de grandes inversiones, convencidos de que “cumplimos todos los requisitos”.

Durán fue incluso un paso más allá, al asegurar que si este plan inversor no selecciona el proyecto de Vilanova “recurriremos a los juzgados”, por vía “administrativa y penal”. Y lanzó un aviso a los “miembros de la mesa de contrataciones”: “Que cumplan la Ley, que no prevariquen. No es una amenaza”, se apresuró a decir, sino un adelanto “de lo que vamos a hacer”: “Si no nos dan el proyecto, juzgado al canto”.

El proyecto de O Terrón lleva años gestándose. En los últimos tiempos se completaron los vestuarios de la zona deportiva y se anunció en un primer momento que se afrontaría la construcción de la piscina y el talaso en dos sucesivas fases que ahora confluyen en un único proyecto y cuyo peso inversor Vilanova carga al ente que preside Carmela Silva.

Agua de mar

Durán recordó que la Diputación ha comprometido cerca de un millón de euros para reformar la piscina de Cambados, por eso afirma que no obtener el respaldo a este proyecto en Vilanova sería recibir un trato diferente.

Además, destacó algunas de las bondades que a juicio del gobierno local tiene este proyecto, como el hecho de presentarse como el primer centro de talasoterapia de titularidad pública de la comarca y ser una piscina “del siglo XXI” y no “del XX”, apostando por el agua de mar frente a la clorada.

Durán afirma que el agua marina tiene “bondades desde el punto de vista de la salud” y, por ello, dijo no entender cómo en Cambados no reformulan su costoso proyecto de reforma para incluir agua de mar en la piscina a arreglar.

En todo caso, situó esta apuesta para el plan inversor de la Diputación en la necesidad de compensar lo que considera como un agravio desde el punto de vista económico del ente provincial con el Concello: La retirada del proyecto de la variante viaria de O Terrón, licitada en la última etapa del gobierno de Louzán, por 1,7 millones de euros. l