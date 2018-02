Os Visitantes y Tiki tiki-hula hula reinan en casa y ganan el premio a los mejores grupos en Sanxenxo

Hay quien todavía puede ser profeta en su tierra, al menos por el Entroido. Así lo demostraron ayer Os Visitantes y Tiki tiki-Hula hula, los dos grupos (adultos e infantil) que reinaron en el desfile de Sanxenxo en la categoría de grupos de más de 20 componentes. Ambos también alcanzaron los mejores galardones en el desfile del sábado en Vilagarcía. Tanto la representación de la mítica serie “V” como la tribu más marchosa de la calle recibieron el apoyo del jurado que destacó la gran calidad de los disfraces en las diferentes categorías. En adultos Yo fui a EGB se llevó el segundo premio y el tercero fue para Blancanieves. En grupos de adultos de menos de 20 componentes ganó De Voda en París el primero; el segundo fue para La Comunión y el tercero quedó desierto. En la categoría de Fantasía ganó Alicia en el País de las Maravillas seguida de Las flores del Carnaval y de El gran musical. También hubo un cuarto premio para Os Canecos. En los grupos más pequeños ganó Ratatouille, el segundo fue para Air Force One y el primero para la Fuente Viviente. En las parejas reinaron los Pavos Reales, Xubilados polo Mundo y Altos Vuelos; en el individual ganó Dino sobre ruedas seguido de Calimero se pasa por Sanenxo y La Española.

En la categoría de infantil ganaron los Tiki tiki- hula hula y Os Castrexos también convencieron al jurado y quedaron segundos; los Gothampa fueron terceros. En el caso de los grupos de 3 a 10 componentes infantil los ganadores del primer premio fueel Lokotren da Bruxa; el segundo A banda sen futuro y el tercero A praga do picudo vermello.

En individual infantil ganó El marciano del planeta Plata; el segundo premio fue para Boleiro de Viana do Bolo y el tercero para Lorito Real. La mejor pareja a opinión del jurado fue Bomberos, mientras que el segundo premio de esta categoría fue para Velázquez y la Princesa Morgante y el tercero para El Espantapájaros..