Los viticultores buscan formación para prevenir plagas incurables de la madera

El Parador de Cambados acogerá este jueves (19 horas) una jornada formativa sobre “Sanidade Vexetal, Enfermidades da Madeira e Raíz na Vide”, que abordará, entre otros aspectos, las formas de prevenir la aparición de patologías de la madera incurables, capaces de arruinar toda una producción de vino.



La cita está organizada por la agrupación profesional de viticultores Rías Baixas y ayer fue presentada en el Concello por su presidente, Fernando Crusat, con respaldo de los concejales de Cultura, Víctor Caamaño, y enoturismo, José Ramón Abal, además de por el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, Juan Gil de Araújo.



Este último alabó la voluntad de los productores para organizarse en una nueva asociación (de un año y tres meses de trayectoria) y apostar por la formación y mayor profesionalización.



La jornada, con entrada libre y un aforo de unas 100 personas, arrancará con una conferencia del doctor Pedro Mansilla, director de la Estación Fitopatolóxica de Areeiro, y seguirá con una mesa redonda con presencia de técnicos de varias bodegas e ingenieros agrícolas y de montes.



problemas

Araújo recordaba que, actualmente, los viticultores han sabido “hacerle frente bastante bien a enfermedades de la vid como el mildiu y el oidio”, señalando que “el problema está en las patologías de la madera y raíz” que “afectan de forma muy perversa porque actúan en plantas ya maduras, que producen uva de calidad y que pueden llegar a morir e infectar a otras plantas en el mismo lugar”.



Tanto él como Crusat recordaron que no existe hoy un tratamiento efectivo que cure las plantas afectadas por enfermedades como Armillaria o la Yesca. Para esta última, detallaron, existía un tratamiento que ha terminado prohibiéndose, debido a sus complicaciones medioambientales, de ahí la importancia de la prevención.



nueva festa do labrego

Por su parte, Abal indicó que esta actividad se relaciona con el programa de la Ciudad Europea del Vino y anunció que habrá un acto específico para viticultores. Así, la ya tradicional Festa do Labrego en Vilariño contará con una colaboración del Concello para hacer de la cita “algo especial”. Abal animó a Araújo a “materializar” y concretar el convenio con la DO para la Ciudad del Vino.