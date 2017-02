Xacobe y Fede pondrán el humor a una Festa do Momo con 800 nuevas plazas de aparcamiento

Vilanova ya está de Carnaval. El concejal Javier Tourís no dudó ayer en usar peluca para acompañar a organizadores y animadores de la Festa do Momo, que tendrá lugar el 5 de marzo. Este año llega con novedades porque, además de recuperar el tradicional recorrido, culminará con una verbena y se habilitarán nuevas plazas de aparcamiento en O Terrón, que suman unas 800, según el edil. No faltará el humor de un habitual a esta celebración como es Xacobe Pérez y este año se suma Fede Pérez. Xosé Antonio Touriñán finalmente no podrá asistir por otros compromisos laborales, aunque quiso estar en la presentación de ayer y alabó el Entroido de O Salnés. “Fálase moito de Ourense, pero aquí tamén armades unha boa”, declaró.



tristeza

El acto ya estuvo cargado de humor con la presencia de otros organizadores disfrazados también –de algo similar a Reyes Magos– y a pesar de la “tristeza” expresada por Touriñán por no poder asistir. De hecho, prometió estar en otra actividad próxima y también manifestó su alegría porque ayer le colgaron el título de padrino del Momo.



Tourís dio a conocer todo el programa, excepto lo más importante y que se guarda hasta el último momento: la identidad del personaje que será incinerado el día 5 tras recorrer el centro. Los actos comenzarán a las 17 horas y prevé el desfile de unas 2.000 personas, además de las carrozas –algunas contratadas para la ocasión y otras que solo asisten a este evento–.



La celebración es siempre multitudinaria y se han llegado a alcanzar los 25.000 asistentes, según el edil. De hecho, el Concello quiere mejorar el dispositivo y volverá a ampliar el aparcamiento, habilitando unas 800 plazas en O Terrón. Además, la orquesta Aché clausurará la fiesta con una verbena en la zona del puerto y habrá un palco para esta “comisión especial” que animará el evento, como novedades.