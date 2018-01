La Xunta entregará fincas sin dueño a concellos de O Salnés y Ulla-Umia

La Consellería do Medio Rural realizará un nuevo traspaso de parcelas del Banco de Terras a concellos de las comarcas de O Salnés y del Ulla-Umia y de otras villas de la provincia. Se trata de 84 fincas con propietario desconocido y llama la atención el caso de Cambados pues le corresponde una finca con una nave construida en la parroquia de Oubiña.

La concejala de Medio Ambiente, María José Cacabelos, acudió a la reunión mantenida ayer con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, el director xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Miguel Pérez Dubois, y los responsables de otros concellos afectados por este nuevo proceso.

Según fuentes autonómicas, en el encuentro se indicó a los ayuntamientos beneficiarios de este traspaso el proceso a seguir. De hecho, disponen ahora de unos 10 días para presentar alegaciones. En el caso de Cambados todavía no saben si aceptarán o no pues todavía tienen que conocer al detalle las características de la propiedad: una parcela en Oubiña con una nave. Cacabelos explicó que estudiarán el tema junto a los técnicos y que, por el momento, desconocen porqué hay una estructura de este tipo sin propietario conocido, que son los bienes que se entregan a los concellos.

En total, la Consellería Medio Rural traspasará 84 propiedades en esta etapa y están otros municipios como Cuntis, Cerdedo-Cotobade, Ribadumia, Vilanova de Arousa y Tomiño. “Falamos de predios que non valen para arrendar, que é o obxectivo último do Banco de Terras, pero si poden ter un uso veciñal ou municipal”, según las mismas fuentes.



Desde la Xunta también explicaron que estos terrenos podrán pasar a ser de los concellos gracias a la Lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia (Metaga), “que permite a este tipo de parcelas pasen a ser directamente do municipio dun xeito máis áxil e con menos carga burocrática que a tradicional cesión que se viña realizando ata o de agora”.

No es la primera vez que el gobierno autonómico formaliza un traspaso de este tipo. En total, en 2017 formalizó el cambio de titularidad de 1.234 parcelas a 37 concellos y el objetivo “é chegar á revisión duns 2.500 terreos que forman parte do catálogo de terras pero que non poden ser arrendados a agricultores e gandeiros”.