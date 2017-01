La Xunta estudia colaborar con la Ciudad del Vino con ayudas puntuales para actividades

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, comunicó ayer al Concello que la aportación económica directa para desarrollar el programa de la Ciudad Europea del Vino “é complicada” y planteó colaboraciones puntuales para desarrollar determinadas actividades. Además se comprometió a estudiar con las consellerías cada iniciativa para concretar posibles vías de apoyo.

Cores Tourís se lo trasladó ayer a la alcaldesa, Fátima Abal, y al concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, en una reunión para conocer el proyecto de manera detallada. En el encuentro también estuvo presente el técnico responsable y se analizaron las 80 actividades previstas para este año con motivo de la denominación.



detalles

Los responsables municipales trasladaron al delegado su deseo de que el gobierno gallego colabore en la celebración. Así, le recordaron que también están evaluando con otras administraciones y asociaciones colaboraciones, como son el Consello Regulador de la DO Rías Baixas, el Capítulo Serenísimo do Albariño, la Mancomunidade do Salnés, la Diputación de Pontevedra, la administración estatal y la Ruta do Viño Rías Baixas.

Muchas de las actividades están incluidas en el programa de la Festa do Albariño y Cores Tourís les trasladó que “ao igual que outras administracións é complicada a aportación económica directa”, aunque “si pode haber colaboración da Xunta de xeito puntual para determinadas actividades”.

En este sentido, el delegado se comprometió a analizar la programación con los diversos departamentos de la Xunta para concretar las posibles vías de colaboración. A mayores también les informó de la posibilidad de promocionar Cambados como Ciudad Europea en el stand de la comunidad autónoma en la feria Fitur, así como en los diferentes certámenes nacionales e internacionales en los que participen las diferentes consellerías.

La capital del albariño participará en esa feria, que se celebra a final de mes en Madrid, y será donde desvele todas y cada una de las iniciativas que se ofrecerán con motivo de tal nombramiento. Estas comenzarán en marzo con una gran gala y se desarrollarán hasta final de año, pero además, el cuatripartito quiere realizar otras acciones. Así, por ejemplo, está negociando con las bodegas del municipio el ofrecimiento de un “Enobús”, un servicio regular de autobús con líneas diarias por las bodegas de la villa y que está previsto que opere durante los meses de julio y agosto de 2017. También se evalúan otras iniciativas como solicitar a la ONCE un cupón con Cambados y este nombramiento como protagonistas, señalización especial en la Vía Rápida y la creación de un plan de promoción y marketing para darle proyección nacional e internacional.

También está pendiente la firma del convenio de colaboración con diferentes entidades y administraciones interesadas en colaborar y que contará con una comisión de seguimiento.