La Xunta estudia crear una especie de PXOM para tierras agrícolas en Meis

La Consellería de Medio Rural estudia la creación de un Plan de Ordenación de Predios de Especial Vocación Agraria (Popeva) en terrenos resultantes de concentraciones parcelarias de Meis. Serviría para identificar las zonas idóneas para los distintos aprovechamientos, es decir, las mejores opciones para plantar viñedo, productos hortícolas u otra actividad del sector primario.

La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, se comprometió a estudiar la propuesta realizada por el alcalde, José Luis Pérez Estévez, aunque también advirtió que “non se poderá levar a cabo senón hai interese por parte dos propietarios da terra”. Con todo, confía en que, con información, “ao final o sacaremos adiante”.

Agilizar las parcelarias

Los planes Popeva está incluidos en el reglamento que desarrolla la Lei de Mellora da Estrutura Territorial Agraria de Galicia (Metaga), recientemente aprobado y que también sirve para agilizar los procesos de las concentraciones parcelarias. De hecho, Pérez Estévez trasladó a la conselleira su inquietud por la demora en las abiertas en la villa y ella envió un mensaje: “A xente de Meis ten que saber que as estamos axilizando ao máximo posible para que feitos como os de hoxe se convertan nunha realidade e a terra non sexa un atranco”.

Se refería a la cooperativa Hortamanda formada por tres jóvenes meisinos y que está ampliando sus instalaciones gracias a una ayuda de Medio Rural. Según la conselleira, se suman a los 466 que el año pasado se acogieron ayudas de su departamento. Un 6% optaron por proyectos relacionados con la huerta, cuyo número de solicitudes aumenta, aseguró.

Por eso, desde la Xunta siguen trabajando en la consecución del sello identificativo Horta de Galicia. “Temos uns produtos cunha calidade inconfundible e a sabor non hai quen nos gañe, así que temos que dar garantías de que os produtos veñen do noso territorio”, expuso la conselleira.

Un sello saliniense, descartado

Hace años que se puso sobre la mesa la creación de uno específico para la huerta saliniense, pero Vázquez descarta multiplicar los distintivos a nivel local. “Non tería sentido”, añadió. Esperan avanzar en su creación a lo largo de este primer semestre del presente año.

Esta iniciativa también podría beneficiar a Meis, al igual que aplicar un Popeva que serviría para señalar que terrenos son más apropiados para unos cultivos u otros. “É importantísimo para o futuro do concello porque a súa economía móvese entorno ao medio rural, ao viño e a horta. Ademais sería unha mostra para outros concellos que teñen os mesmos problemas de que as cousas se pode facer doutra maneira, mellor e ben”, añadió Pérez.

Incendio de Cabeza de Boi

Por otra parte, preguntada por las conclusiones de la investigación del incendio que obligó a desalojar casas en Cabeza de Boi en octubre, Vázquez señaló que está en manos de las fuerzas de seguridad y recordó que la Xunta quiere instalar cámaras para obtener pruebas en estos casos, pues resulta difícil a día de hoy.