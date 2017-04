La Xunta insiste en la reparación del bache de Corvillón, que costaría 11.000 euros al Concello

El gobierno local tiene que tomar en los próximos días una decisión respecto al expediente sancionador abierto por la Xunta por un bache en la PO-549 que le supondría una multa de 5.000 euros si no lo arregla. De hecho, un técnico autonómico se desplazó ayer al lugar y definió la zona en cuestión a reparar: un total de 60 metros lineales de vial, a contar desde el cruce de los semáforos de Corvillón en dirección a Vilagarcía. El cuatripartito ha pedido incluso un presupuesto y la reparación le costaría 11.000 euros, pero ayer insistía en que hay informes de las concesionarias del abastecimiento y el saneamiento que señalan que “non é culpa do Concello” , explicó su portavoz, Xurxo Charlín. De hecho, el asunto se va a abordar en la próxima Xunta de Goberno Local y el edil de Somos añadió que no entienden como la Xunta “nos ameaza” con una sanción, cuando en Vilanova, la Diputación de Pontevedra, únicamente requirió a su Ayuntamiento para que arregle un hundimiento en un vial, del que también le responsabiliza.



Por estos motivos, el cuatripartito quiere estudiar el caso, pero también porque les parece incomprensible la premura que le exige la titular de la carretera para reparar un bache cuando ella mismo tiene previsto ejecutar un proyecto para arreglar el pavimento en varios tramos de este vial que va a Vilagarcía.