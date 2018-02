La Xunta licitará de nuevo el centro de día esta semana tras el primer concurso desierto

El Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar de la Xunta se comprometió ayer a publicar esta semana un nuevo concurso para adjudicar la explotación de los centros de día de Cambados, Cuntis y Redondela, así como el Fogar Residencial de esta última localidad.

Lo hará tras formalizarse el pasado viernes, a través del Diario Oficial de Galicia, la declaración del anterior concurso como desierto. Debido a esto, la Xunta ha optado esta vez por abrir la convocatoria a todas las empresas interesadas y no solo a las clasificadas como centro especial de empleo.

El concejal de Servizos Sociais de Cambados, Tino Cordal, se reunió ayer a petición propia con el gerente del Consorcio, Perfecto Rodríguez, cita en la que lo instó a “axilizar o máximo posible” los trámites. Eso sí, la necesidad de publicación y exposición en los boletines autonómico, estatal y europeo dilatarán los pasos varios meses. Por ello, desde Cambados consideran que los plazos “vanse volver dilatar”. “Xa temos a experiencia do procedemento de adxudicación do contrato de equipamento e amoblamento, que tardou máis de medio ano en ser unha realidade”, declaró Cordal. El edil estima que el centro de día no podrá abrirse “antes de comezo do verán”.

Desde el Consorcio defendieron el modelo de licitación conjunta de varios centros y servicios, ya que aseguran que así es más ventajoso para las empresas, contribuyendo a que se presentan más y mejores ofertas.