La Xunta pone en marcha 34 paradas de autobús bajo demanda en O Salnés

La Xunta de Galicia ha iniciado estas Navidades un plan piloto de transportes que incluye paradas bajo demanda en los servicios de autobús. En la comarca de O Salnés se han implementado un total de 34 de estas paradas, que solo funcionarán en aquellos días y horas contempladas, siempre que al menos un usuario haya reservado previamente por teléfono.

Sanxenxo es la localidad saliniense donde más paradas de esta nueva modalidad se han introducido, con 17: Chan de Vila, Freixeiro, A Granxa, Magaláns, A Torre II, Gondar de Abaixo, A Lomba, Os Caseiros, Telleiro, Tramalleiro, A Carabuxeira, A Florida, Miraflores, Reis, A Costiña, O Freixo y A Salgueira. Meaño incorpora otras ocho, en Ameiró, O Outeiro, O Pazo do Monte, Aguís, Pazos, O Pazo, Picón y Valdamor. Vilanova suma cuatro, en Os Casás, O Cruceiro, A Igrexa y San Roque do Monte. Cambados, por su parte, tiene tres de estas paradas, en O Castriño, O Facho y A Revolta. Por último, O Grove y Vilagarcía suman dos: Balea Marítima en el caso meco y Aralde en el vilagarciano.

Las paradas bajo demanda no afectan a la totalidad de la línea en la que se incluyen ni al resto de trayectos, por lo que quienes no deseen hacer uso de alguna de estas podrá tomar su autobús habitual como hasta ahora.



Reservas por teléfono

En el caso de querer hacer un alto en una de las marcadas como “bajo de manda”, sí será necesario solicitarlo vía teléfonica en el 988 68 78 00, en horario de 8 a 20 horas y en días laborables. Será necesario llamar antes de las ocho de la tarde del día hábil anterior a aquel en el que se desee viajar.

En una única llamada se podrá realizar la reserva de varias plazas para el autobús o incluso varios viajes, para los próximos quince días. Es necesario, además, dejar un número de DNI para poder completar el trámite.

Si no hay reservas hechas para una parada dada, el autobús no pasará por ella, por lo que no será posible subir. Aunque otra persona haya realizado reserva y el autocar pare, quien no haya llamado puede encontrarse con que no haya plazas disponibles para viajar, de ahí que desde la Xunta insten a los viajeros a realizar la reserva correspondiente.

Será necesario, además, anular la reserva en el mismo teléfono en caso de no querer hacer uso, finalmente, de una de estas paradas.

Los interesados tienen todas las líneas y paradas al detalle, con horarios y empresas, en el portal web www.bus.gal.