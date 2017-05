La Xunta pospone la firma al convenio de Ciudad del Vino porque no lo leyó

La Xunta de Galicia evitó ayer firmar el convenio de adhesión a la comisión de seguimiento de los actos con motivo de la declaración de Cambados como Ciudad Europea del Vino, alegando no haber tenido tiempo material a leer y estudiar su contenido. La negativa se produjo durante el mismo acto de firma, que convocó ayer en el salón de Plenos a representantes de hasta seis colectivos participantes.



Después de hacerse las fotografías de rigor y el brindis, el secretario territorial de la administración en Pontevedra, Ramón Pereiro Santín, fue llamado el primero para rubricar el documento, pero se negó a hacerlo. Se disculpó indicando que “non podo firmar sen lelo”, recriminando al gobierno local por haber remitido el texto a la Xunta “o martes”, un margen escaso, afirmó, que impidió el estudio del documento por los servicios de asesoría jurídica de la Xunta. “Non podo firmar nada sen autorización”, añadió.



Pendientes del CRDO y Ruta

El texto sí fue firmado por el resto de presentes ayer: Presidente de la Mancomunidade, responsable de la Federeación de Empresarios de Arousa FECA, Capítulo Serenísimo y comerciantes de Zona Centro. Los portavoces de los cinco partidos políticos en la Corporación estuvieron presentes, pero su rúbrica no fue necesaria. En su lugar, deberán presentar una instancia por registro indicando quién será su representante en esta comisión de seguimiento de la Ciudad Europea del Vino.



El edil de Enoturismo, José Ramón Abal, disculpó la ausencia de Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Rías Baixas y Ruta do Viño que, explicó, se encuentran aún estudiando el texto y cuya adhesión está prevista en próximas fechas, previsiblemente, en junio.



Abal Varela detalló que el convenio crea una comisión que se reunirá el primer lunes de cada mes, hasta final de año, y tendrá carácter consultivo pero no ejecutivo en lo tocante a los actos enoturísticos. Esto significa que los organismos integrantes podrán proponer ideas, aunque la facultad de llevarlas o no a cabo residirá posteriormente en el gobierno local.



Tras la declinación, al menos temporal, de la adhesión por parte de la Xunta, el concejal recordó que el convenio “non implica deber nin obriga económica, simplemente é un convenio marco, un paso necesario xuridicamente para participar na comisión organizativa”, concluyó.