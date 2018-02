La Xunta prevé retirar 13.000 metros de uña de gato en O Grove y Sanxenxo

La Consellería de Medio Ambiente está realizando trabajos para retirar especies invasoras vegetales de zonas protegidas del litoral arousano. De hecho, estos días se está eliminando uña de gato en el mirador de A Lanzada y la previsión es erradicar algo más de 13.000 metros cuadrados de estos ejemplares, que campan a sus anchas por los paisajes de O Grove, pero también de Sanxenxo. Las actuaciones se enmarcan en el último contrato del servicio de gestión de las especies con comportamiento invasor en Galicia (2016-2018) e incluyen la supresión de 791 ejemplares de la hierba de la Pampa o plumón y dos de la Ágave americana o pita.

La Xunta catalogó hace siete año la presencia de más de medio centenar de especies de fauna y flora invasoras en el complejo intermareal Umia-O Grove y desde entonces viene realizando diferentes acciones. La última se inició en agosto del año pasado con la adjudicación de ese contrato, que se ejecuta a nivel autonómico con una inversión de 370.000 euros y está cofinanciada en un 75% por los fondos Feader.

En el lote correspondiente a la comarca de O Salnés busca la supresión de 13.044 metros cuadrados de uña de gato, de hecho, la mayor extensión prevista se encuentra en San Vicente con 8.500 metros cuadrados y es donde se está actuando estos días.

Asimismo se eliminarán ejemplares de esta especie hallados en otros enclaves de la villa meca y localidades arousanas. Las siguientes en cuanto a superficie son Punta Faxilda (2.000 metros cuadrados) y Punta da Silva (1.500). También se retirarán 500 metros cuadrados en Punta Faxilda y las playas de Major y As Pociñas, otros 40 en O Carreiro y unos cuatro metros en As Saíñas de Cambados.

Amenaza a la biodiversidad

Respecto al plumón, la intención es eliminar 791 ejemplares que proliferan en el espacio isleño de O Carreirón (10) y la ribera del Río Umia (10), a su paso por Ribadumia, así como por diferentes espacios protegidos de Sanxenxo y O Grove. En concreto, en A Lanzada (200), Punta de Lapa (10), Major y As Pociñas (100), O Carreiro (10), San Vicente (1) y As Telleiras de O Grove (250).

El servicio está pensado para “favorecer a conservación dos hábitats de especial interese recollidos nos espazos de maior valor ambiental, en especial aqueles incluidos na Rede Natura 2000”, como el caso. Sin embargo, en principio no se contemplan actuaciones en otras zonas donde hay gran presencia de estas especies alóctonas, muchas de ellas introducidas en Galicia como decoración de fincas particulares. El caso más llamativo es el de esta hierba, que ya se extiende por todo el corredor de la Autovía y la Vía Rápida hasta Vilagarcía. El CES advierte desde hace años de su peligro porque amenaza la biodiversidad local. l