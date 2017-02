Angel Llacer no se olvida de “Tu cara me suena” pese a su enfermedad

Ayer fue un día algo trsite para los espectadores y sobre todo fans del exitoso programa Tu cara me suena, donde famosos del panorama nacional se suben al escenario a interpretar a cantantes de sobra conocidos por todos. El show cuenta además con un jurado entre los que se encontraba el frenético Àngel Llàcer. Sin embargo, su ausencia en la gala de ayer dejó un enorme vacio en el programa.

Ayer, antes de la gala, Àngel daba la mala noticia a sus fans por Twitter. Àngel parecía apenado por sus palabras y es que desde que empezara el formato, el atrevido Llàcer jamás se había perdido ni una sola gala de Tu cara me suena. Y aunque el no contó los motivos de su ausencia en la última gala, el programa explicaba que se debía a problemas de salud.

ÀNGEL LLÀCER SE PIERDE LA ÚLTIMA GALA DE ‘TU CARA ME SUENA’ POR PROBLEMAS DE SALUD

Sin embargo, en la noche de ayer el miembro más polémico del jurado estuvo muy presente en el programa. Y como no, no quiso perder la oportunidad de mandarles un saludo muy fuerte al equipo y a los concursantes. Así, aparecía en un vídeo grabado para el programa con un pijama de lo más divertido con capucha con ojos incluida, algo recostado en un sofá y con carita de estar enfermo.

Pero a pesar de estar malo, Àngel no pierde su sentido del humor tan característico en él: “Aunque el humor no lo pierdo nunca, la salud sí”. Así comenzaba su mensaje a todos los que adoran el programa.

“He estado en el hospital y me han encontrado una cosa que se llama pericarditis, que es que el pericardio del corazón lo tengo inflamado y me han dicho que tengo que hacer reposo dos meses”. Àngel Llàcer confirmaba sus problemas de salud en el programa, e intentaba tranquilizar a sus fans dando una imagen donde el miembro del jurado no había perdido su humor e incluso hacía bromas con el tema.

Pero tras lo comentado por él y viendo que no se encontraba del todo bien, a nosotros nos surgen dudas sobre su regreso al programa. Y es que el propio Llàcer afirmó que el médico le había dicho que tendría que hacer reposo durante de dos meses. ¿Se ausentará tanto tiempo de Tu cara me suena o volverá la próxima semana?

SILVIA ABRIL SUSTITUYE A ÀNGEL LLÀCER COMO JURADO EN LA ÙLTIMA GALA DE ‘TU CARA ME SUENA’

Silvia Abril se encargó de cubrir su puesto y lo hizo a las mil maravillas. Y es que la cómica ya sabe lo que es ser jurado de un programa parecido ya que participa en el programa Tu sí que sí que se emite los martes en La Sexta y que está presentado por Cristina Pedroche.

En la última gala pudimos ver a una Silvia Abril encantada de volver a formar parte del jurado de Tu cara me suena, y es que la actriz ya había sido jurado en el casting de la edición donde fue elegida Lorena Gómez para participar en el concurso más divertido de la televisión. Y aunque no fue lo mismo sin Àngel, la actriz y cómica lo hizo genial y aportó mucho humor y buen rollo al programa.

Pero aun así, esperamos volver a ver pronto a Àngel Llàcer en Tu cara me suena, al frente como el “presidente” del jurado como él mismo se autodenominó. Esperemos que se recupere pronto.