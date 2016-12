Anne Igartiburu, feliz por las campanadas y su familia numerosa

Anne Igartiburu cosecha éxito haya donde va y como prueba de ello, que cuenten doce años consecutivos para dar las campanadas en TVE. Este año lo hará acompañada de dos cocineros que triunfan en televisión como son Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. El año que viene, “Corazón” celebrará 20 años , programa donde podemos verla de lunes a viernes contando la actualidad rosa.

Está más feliz que nunca y uno de los motivos que le hacen sonreír es su hijo Nicolás, nacido de su matrimonio con el director de Orquesta Pablo Heras-Casado. Eso sí, el cupo de niños puede que haya llegado: dos niñas adoptadas, Noa de quince años (hindú) y Carmen, de cuatro años (vietnamita) a las que además se suma su hijo biológico, Nicolás. Casados desde hace un año procuran pasar el máximo tiempo posible juntos cuando el trabajo se lo permite. Pasará las navidades en familia y nos adelanta varios detalles sobre sus fiestas.

CHANCE: Presentas de nuevo las campanadas, este año son las número doce...

Anne Igartiburu: Las campanadas doce años consecutivos, nadie lo ha hecho a nivel nacional y está genial. Estoy feliz, es el segundo año con los “Masterchef” y ya está todo en marcha, el 31 nos vemos ahí arriba (ríe).

CH: ¿Ilusionada como las primeras?

A.I: Sí, igual que en las primeras. Imagínate cuando me llaman y me dicen que un año más, para los presentadores es cada vez más común.

CH: ¿El año que no te llamen te sentirás decepcionada?

A.I: El año que no me llamen para hacer las campanadas me dará pena pero pensaré que puedo estar en casa. Otros años lo que he hecho ha sido marcharme a casa y tomar las uvas allí, estar con las peques o hasta me fui a Berlín porque dirigía Pablo el concierto de año nuevo con la filarmónica.

ANNE IGARTIBURU: “EL VESTIDO SERÁ DE LORENZO CAPRILE”

CH: ¿Cómo será el vestido?

A.I: El vestido será largo, precioso, de un color bonito, una textura genial, muy femenino y de Lorenzo Caprile (ríe).

CH: ¿Correrás ese día la San Silvestre?

A.I: Ahora han adelantado la salida así que igual sí que puedo. Normalmente suelo hacer los 10 kilómetros en hora y cinco que eso es ir muy despacio. El año pasado lo que hice al estar embarazada es salir a caminar el día anterior así que si veo que no me da tiempo igual corro el día antes o el posterior.

ANNE IGARTIBURU: “ME ACORDARÉ DE RAMÓN GARCÍA”

CH: Ramón García se ha enfadado porque no se ha contado con él para Las Campanadas ni para la Gala de los 60 cumpleaños de TVE ¿Qué opinas?

A.I: Ramón García no se ha enfadado por no estar en las campanadas pero le da mucha pena no estar, es de la casa y es nuestro compañero, le voy a echar mucho de menos. Se ha decidido optar por dos personas que ya estuvieran trabajando en la casa y me parece genial, son los dos grandes protagonistas pero claro que me acordaré de él.

ANNE IGARTIBURU: “NICO SIEMPRE DIGO QUE SE PARECE A SUS HERMANAS”

CHANCE: ¿A quién se va pareciendo Nico?

A.I: Nico siempre digo que se parece a sus hermanas por hacer un guiño de que todos somos iguales sobre todo en amor, ya sabéis que no hablo de los menores por respeto a los niños.

CH: ¿Cómo te gustaría celebrar los 20 años de “Corazón”?

A.I: Haremos algo especial seguro porque se lo merece, hay gente que lleva desde el principio. Empecé el 7 del 7 de 1997 en el plató 7 en directo en un día de San Fermín, he estado interrumpidamente salvo un tiempo en que estuve en la tarde. He estado todos los días sin coger vacaciones, antes era de lunes a viernes y ahora de lunes a domingo.

CH: Llevas muchísimos años ya.

A.I: Llevo casi 23, empecé con Imanol Arias presentando la Gala de “Fotogramas” en el 94, antes venía de t5. Volví a ETV a hacer series y teatro y volví al “Imperdible” en el 94.

ANNE IGARTIBURU: “ME ENCANTA FIRST DATES”

CH: ¿Tienes ganas de un programa prime time?

A.I: Siempre digo que sí, “El corazón” es un regalo pero si te dicen un prime time te apetece. He tenido proyectos muy bonitos así que estoy más que agradecida.

CH: Si pudieras elegir ¿qué te gustaría hacer?

A.I: Me encantan los programas de emoción, de dar sorpresas, todo lo que sea en directo, con música y de buscar pareja. He hecho muchos programas pilotos y me encantan. El otro día estaba con Carlos Sobera y le decía que me encanta “First Dates” así como las historias, lo disfruto mucho.

CH: “La Gala de los Inocentes” apoyará a las enfermedades raras ¿será un programa especial?

A.I: Claro, estoy metida en mil saraos. Soy embajadora del voluntariado de la Comunidad de Madrid y estoy involucrada en varias fundaciones, es una noche en la que todos damos lo que tenemos por la alegría de esos niños. Hay una gran recaudación, el lema de este año es “Lo raro es no ayudar”.

ANNE IGARTIBURU: “ME DEJARÍA ARRASTRAR A ‘MASTERCHEF CELEBRITY’”

CH: Háblanos de Jordi y de Pepe.

A.I: Jordi y Pepe son divertidísimos, Pepe es muy gracioso y aunque Jordi estaba cortado el año pasado este seguro que se lanza más.

CH: ¿Dejarías que te llevaran a ‘Masterchef Celebrity’?

A.I: Me dejaría arrastrar a ‘Masterchef Celebrity’ pero creo que me agobiaría mucho. No sé si os he contado pero todos los años los presentadores de las tres cadenas suben, Carlos Sobera siempre viene y Cristina no sé vendrá, suelo coincidir con ella. Cocineros, cocineros, cocineros, España es un país de buena cocina (ríe).

ANNE IGARTIBURU: “LA NOCHE DE LAS CAMPANADAS METO ALGO EN EL VESTIDO QUE HAYA SIDO IMPORTANTE DURANTE EL AÑO”

CH: Cuéntanos el momento pre-uvas.

A.I: Me encantaría que viniera una cámara para grabar lo anterior a las uvas, te agarras de la mano y te repites vamos a por ello. Eso lo hacía con Ramón y es que de hecho tienes el plumas puesto hasta que te dicen que quedan cinco segundos, te preparas y empiezas, la vidilla esa es muy bonita. Para cenar hay un catering pero yo siempre llevo algo hecho por mí. Esa noche meto siempre me meto en el vestido algo que haya sido importante durante el año.

CH: Eres cocinitas...

A.I: Soy madre de familia y vasca pero se ha visto que “Masterchef Celebrity” es muy exigente. Qué bien Miguel Ángel, es para comérselo y llevártelo a casa. Ha tenido muy buena evolución, nos ha dado una lección de cómo se tiene que trabajar.

CH: ¿Lo que te vas a poner en el vestido tendrá que ver con tu hijo?

A.I: No, llevo algo que represente algo importante del año. He llevado algo de Pablo Alborán, de Rafa Nadal , de Padre Ángel y este año llevaré algo que tenga que ver con la cultura. Este año la cultura está empezando a resurgir.

ANNE IGARTIBURU: “PARA MÍ LOS REYES MAGOS SON IMPORTANTES”

CH: ¿Vas a la cabalgata?

A.I: Voy a la cabalgata pero a un pueblecito cerca de Madrid para que no haya tanta gente, hago algo chiquitito, para mí los Reyes Magos son importantes. En Euskadi se celebra también el Olentzero, celebramos también Papá Noel y luego los Reyes. Anda regalos... (ríe).. Celebramos todo en casa.

CH: ¿Tendrás vacaciones en “Corazón”?

A.I: Tengo vacaciones en enero, Pablo dirige en Salzburgo e igual me voy con él o estaré tranquilita en casa, ya veré.

CH: Te has abierto redes sociales hace pocos años ¿te ha costado mucho dar el paso?

A.I: Mucho pero es una forma de mostrarte y explicar quién eres tú. Muchas veces ni tú sabes cómo eres pero sí sabes quién no eres, está bien poder mostrar pequeños guiños a nivel profesional, solidario o de gustos. Eres una institución de comunicación y las redes te lo permiten aunque te expones y te arriesgas a que la gente te diga.

ANNE IGARTIBURU SOBRE CRISTINA PEDROCHE: “ES MUY ESPONTÁNEA Y NATURAL”

CH: Twitter a veces se va de las manos, a Cristina Pedroche le pasa mucho ¿tú como lo ves?

A.I: Cris es muy espontánea, natural y cercana y lo utiliza porque es su seña de identidad. Es una generación de presentadoras muy valientes y muy capaces, me parece que está bien.

CH: ¿Le dedicas mucho tiempo a las redes sociales?

A.I: Bastante, intento hacer algo cada día. Si además te regalan algo procuro siempre dar las gracias.