Bella Hadid, Lily Rose Depp y Elle Fanning pisan suelo francés

Modelos y actrices se han convertido en reclamo en el aeropuerto Côte d’Azur de Niza, donde arrancará en menos de cinco horas la 70ª edición del Festival de Cannes. Las primeras en pisar suelo galo el martes 17 de mayo fueron la modelo y actriz Lily Rose Depp, la súper modelo Bella Hadid y Elle Fanning, que participa este año en dos cintas. A ellas les siguieron cinco ganadoras del Oscar: Jessica Chastain, Julianne Moore, Marion Cotillard, Robin Wright y Susan Sarandon.

Una de las primeras en hacer el pase de prensa matutito fue Monica Bellucci, que presentará la ceremonia inaugural la noche del miércoles 17 de mayo, gala tras la que se emitirá la cinta que abre oficialmente el festival, Las fantasías de Ismael, dirigida por el veterano Arnaud Desplechin y protagonizada por Cotillard y por Charlotte Gainsbourg, que también se encontraba en la capital gala.

Una edición muy especial y con cierto sabor español, ya que el jurado estará presidido en esta ocasión por Pedro Almodóvar. El manchego coordinará un nutrido grupo de profesionales del cine, formado por la directora Maren Ade; la actriz china Fan Bingbing; la intérprete francesa Agnès Jaoui; el guionista y productor Park Chan-wook (Corea del Sur); el actor y productor estadounidense Will Smith; su colega Jessica Chastain; el director italiano Paolo Sorrentino; y el compositor galo Gabriel Yared, que el próximo 28 de mayo confirmarán el palmarés.

El jurado de la sección Un Certain Regard, presidido por Uma Thurman, entregará sus premios entre las 18 películas que compiten este año durante la celebración de clausura que se celebrará en la sala Debussy el 27 de mayo.

Una de las estrellas rutilantes de esta edición será Nicole Kidman, que protagoniza cuatro de películas seleccionadas: Top Of The Lake, Yorgos Lanthimo’s The Killing Of A Sacred Deer, The Beguiled y How To Talk To Girls At Parties, en estas dos últimas aparece también Fanning. Asimismo, veremos también a una habitual de Niza, Kristen Stewart, que participa en el cortometraje Come Swim. Continuará*